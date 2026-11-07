Una compañía aérea neerlandesa quiso homenajear al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, de una forma insólita que la propia selección de Portugal no llevó a cabo tras su retirada del fútbol a nivel internacional.

Ronaldo anunció anteayer jueves su retirada del fútbol a nivel internacional, tras 23 años en la selección de Portugal, durante los cuales conquistó el título de la "Eurocopa 2016" y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Unas 24 horas después de su retirada, la compañía aérea neerlandesa Transavia decidió reservar el asiento número "7C" de los vuelos con destino a la ciudad portuguesa de Funchal, lugar de nacimiento de Ronaldo.

La compañía neerlandesa publicó, a través de su cuenta oficial en "Instagram", una imagen del interior de uno de sus aviones, con la camiseta número 7 de Ronaldo con la selección de Portugal en uno de sus asientos.

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La compañía dijo en su comunicado: "CR7 cuelga las botas, y nuestro asiento número 7C también ha sido reservado en nuestros vuelos a Funchal".

Funchal es uno de los cerca de 110 destinos en todo el mundo a los que vuelan los aviones de la compañía "Transavia", que tomó esta decisión para inmortalizar el recuerdo de la retirada internacional de Ronaldo a través del vuelo con destino a su lugar de nacimiento.

Cabe destacar que la selección de Portugal no dio ese paso, debido a su sujeción a los reglamentos de la FIFA y de la UEFA, que prohíben retirar la camiseta de cualquier jugador, sea cual sea su nombre.