Portugal, el homenaje a Cristiano Ronaldo: todos con la camiseta número 7

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Portugal se prepara para volver al campo tras la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección, pero lo hará en homenaje a su histórico número 7. De cara al partido en Braga contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la Nations League, todos los futbolistas portugueses saltarán al terreno de juego con la camiseta número 7, símbolo de la larga trayectoria de CR7 con la selección portuguesa.

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El homenaje se acordó durante una reunión celebrada el jueves en la que participaron el presidente de la Federación, Pedro Proença; el seleccionador, Jorge Jesus; y los tres capitanes del equipo: Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes. Una decisión consensuada para celebrar la contribución de uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol portugués, que vistió por primera vez la camiseta de Portugal en agosto de 2003.

El tributo no se limitará a la salida al campo. Con el visto bueno de la UEFA, la Federación ha organizado otro momento de homenaje en el minuto siete del partido. Entonces, los aficionados presentes en el Estádio Municipal de Braga podrán dedicar una ovación al excapitán, como ya ocurrió en Lisboa en los últimos días.

Durante el partido entre Sporting y Moreirense, la afición del Estádio José Alvalade dedicó a Ronaldo cánticos, entre ellos el célebre «Siu», y pancartas. Las pantallas gigantes del estadio también rindieron homenaje al futbolista al mostrar la camiseta con el número 28, que el portugués llevó en su primera temporada con el primer equipo del Sporting.