Portugal se clasificó de forma sensacional para los octavos del Mundial. Ivan Perisic, del PSV, adelantó a Croacia tras el descanso, y Cristiano Ronaldo igualó de penalti. En el descuento, el suplente Gonçalo Ramos dio a Portugal una agónica victoria por 2-1.

Para Portugal era un día cargado de emoción desde el principio. El 3 de julio se cumplió exactamente un año desde que la estrella del Liverpool, Diogo Jota, falleciera junto a su hermano André Silva en un fatídico accidente de tráfico.

La primera parte fue aburrida, aunque Portugal creó más peligro. Bruno Fernandes rozó el gol al inicio y Ronaldo falló de cabeza tras un error del portero Dominik Livakovic en un centro de Pedro Neto. Renato Veiga también desperdició una ocasión al cabecear un córner muy alto.

Croacia aguantó y empezó la segunda parte con fuerza. Rápidamente llegó el 0-1: centro raso de Stanisic y remate de Perisic tras rebotar en Costa. Poco después, Igor Matanovic dobló la ventaja, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Portugal respondió rápido y Leão rozó el empate con un disparo al larguero. Ronaldo también lo intentó tras un gran control, pero su gol fue anulado por fuera de juego. La presión sobre la defensa croata creció.

A mitad del segundo tiempo llegó la ocasión perfecta: tras un córner, Renato Veiga fue retenido por Nikola Vlasic. El árbitro Espen Eskås dejó seguir, pero el VAR intervino y señaló penalti.

Ronaldo mantuvo la calma y transformó el penalti por el centro: 1-1. Con ello, el delantero de 41 años marcó su primer gol en la fase eliminatoria de un Mundial y se convirtió en el goleador de mayor edad en esta instancia, con 41 años y 147 días.

En los minutos finales, Petar Sucic pensó que devolvía la ventaja a Croacia tras un gran pase de Mateo Kovacic, pero el fuera de juego anuló de nuevo la celebración. Poco después, el seleccionador Roberto Martínez realizó su último cambio en el tiempo reglamentario: Rúben Neves entró de forma sorprendente en sustitución de Ronaldo, quien abandonó el campo decepcionado y sacudiendo la cabeza.

Cuando la prórroga parecía inevitable, Portugal marcó en el 94’: Leão centró desde la izquierda y el recién ingresado Gonçalo Ramos, libre entre dos rivales, cabeceó el 2-1.

Croacia igualó en el 139’ por medio de Gvardiol, tras centro de Perisic y pase de Pasalic. Tras la revisión del VAR, el tanto se anuló por fuera de juego de Pasalic. Así, Portugal ganó 2-1 y avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá con España.







