Portugal castiga un error garrafal del portero y logra la victoria ante Noruega

En un duelo tremendamente entretenido, Portugal se deshizo de Noruega (1-2). El partido se jugó a un ritmo muy alto, pero los portugueses, bajo la dirección de Jorge Jesus, acabaron imponiéndose. Gracias a la victoria, Portugal suma seis puntos después de dos partidos de la Nations League.

En Portugal, Cristiano Ronaldo comenzó en el banquillo. El seleccionador Jorge Jesus apostó por dos delanteros y esos puestos fueron ocupados por Gonçalo Ramos y João Félix. Este último firmó muy pronto el gol inicial.

Aunque Noruega tuvo más dominio, fue Portugal quien golpeó. Nuno Mendes avanzó por la izquierda y cedió el balón a Pedro Neto, que encontró a Félix. Con un disparo astuto y colocado, superó al guardameta Ørjan Nyland: 0-1.

A continuación, los noruegos tomaron la iniciativa. Largas fases de posesión y combinaciones fluidas debían permitir que el equipo del seleccionador Ståle Solbakken igualara rápidamente.

Tras el descanso, por fin llegó el gol de Erling Haaland. En la primera parte todavía había desperdiciado varias ocasiones, pero ahora estaba en el lugar adecuado para empujar de cabeza el remate de Patrick Berg, tras una falta lanzada por Ødegaard: 1-1.

Unos minutos después, Portugal volvió a ponerse por delante. El guardameta Nyland entregó el balón directamente a los pies de Ramos, que supo batir al portero noruego con una vaselina. Así, el 1-2 volvió a subir al marcador en un abrir y cerrar de ojos.

En el minuto 58, Nyland volvió a equivocarse y Ramos pudo aprovecharlo de nuevo. Un balón largo de Diogo Costa fue bien interpretado por el delantero. El noruego estaba en tierra de nadie y falló en su salida, lo que permitió al jugador del AC Milan empujar el balón a portería vacía. El portero del RB Leipzig acabó librándose del error, porque el gol fue anulado por fuera de juego.

La ofensiva noruega ya no dio para otro gol. Los noruegos sí dispusieron de algunas oportunidades más, pero Costa mantuvo su portería a cero en la segunda mitad. Ronaldo se quedó en el banquillo durante todo el partido y no pudo reanudar su persecución del gol número mil.







