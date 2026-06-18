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Portero titular... La Liga Saudí comienza sus fichajes tras el Mundial

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El Mundial mostró el brillante rendimiento de muchos jugadores.

Un club saudí ha iniciado los fichajes de la Liga Roshen para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Varios clubes de la Liga Roshen ya seguían el torneo con la intención de fichar a jugadores destacados.

El periodista saudí Khudair Al-Barak, especializado en la Primera División saudí (Liga Yello), ha revelado el primer fichaje: el recién ascendido Al-Dir’iya ha contratado a un portero internacional.

En un tuit, Al-Barak reveló que Al-Dir’iya fichó a un portero internacional que fue titular con su selección en la primera jornada de la fase de grupos.

El Al-Dir’iya busca refuerzos de renombre para brillar en su debut en la Liga Roshen, tras ganar el ascenso frente al Al-Ula en mayo.

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