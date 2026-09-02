¿Estuvo Nick Woltemade a punto de recalar en la Bundesliga, en el Borussia Dortmund? Según informa Sport Bild, el BVB dejó caer aparentemente en el último momento un espectacular acuerdo de intercambio.

Según esa información, el club de Woltemade, el Newcastle United, había presentado a los aurinegros una nueva oferta por el centrocampista Felix Nmecha, con Woltemade incluido en una posible operación como moneda de cambio para así rebajar el importe del traspaso.

Sky ya había informado a principios de agosto del interés de los Magpies en Nmecha, aunque el jefe del BVB, Ole Book, había cerrado relativamente rápido la puerta a una salida del internacional alemán. Sin embargo, esas declaraciones no parecieron ahuyentar al Newcastle, aunque el director deportivo del Dortmund había explicado que un cambio de club de Nmecha era "muy poco probable" y que podía "descartar con bastante seguridad" un traspaso este verano. No obstante, Bock se había dejado una pequeña puerta abierta: "Por supuesto, teóricamente siempre puede haber sumas astronómicas."

El club de Woltemade quería reducir esa cantidad con la oferta de intercambio, aunque el traspaso del capitán Bruno Guimaraes al Arsenal había inyectado alrededor de 87,5 millones de euros en las arcas. Antes, ya se había marchado Anthony Gordon al FC Barcelona por más de 80 millones de euros y Sandro Tonali se fue al Tottenham por 108 millones de euros más bonus.

Gonzalez en lugar de Nmecha: el Newcastle cede a Woltemade al Juventus de Turín

No se comunicó oficialmente qué cantidad habría sido lo bastante "astronómica" para el BVB. Pero para un traspaso inmediato probablemente habrían hecho falta entre 100 y 120 millones de euros para sentar siquiera a Book y al Borussia en la mesa de negociación. Finalmente, el Newcastle encontró a su nuevo centrocampista central en Nico Gonzalez, que llegó procedente del Manchester City por 56 millones de euros, mientras Woltemade acabó marchándose cedido al Juventus.

Nmecha llegó al BVB en 2023 procedente del VfL Wolfsburgo por 30 millones de euros. Tras unas dificultades iniciales, también por culpa de las lesiones, se consolidó bajo las órdenes del técnico Niko Kovac como una pieza importante en el centro del campo defensivo. Ahí también está previsto firmemente para la nueva temporada junto a Jobe Bellingham en el BVB. En la pasada campaña disputó 42 partidos oficiales con el subcampeón alemán, con un balance de cinco goles y tres asistencias.