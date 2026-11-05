Para el eje de la defensa, el seleccionador se decantó, como era de esperar, por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos del BVB) y Jonathan Tah (FC Bayern de Múnich). Más sorprendente fue la convocatoria de Malick Thiaw (Newcastle United), elegido por delante de Bisseck. El jugador de 25 años lleva meses en un estado de forma sobresaliente, es titular en los nerazzurri y recientemente incluso marcó un gol espectacular en la Champions League, mientras que Thiaw se quedó en el banquillo en los últimos partidos del Newcastle.

Cuando, durante una entrevista de alrededor de media hora con DFB.TV, Klopp abordó su elección de centrales, comenzó elogiando las actuaciones de Anton y Thiaw en la segunda mitad de la larga pausa de selecciones de principios de octubre, contra Serbia (2-0) y Grecia (0-0). Ambos disputaron los 90 minutos en cada partido y, como subrayó expresamente Klopp, lo hicieron «increíblemente bien» en ausencia de Schlotterbeck, que había abandonado la concentración por lesión. Por eso, para el técnico de 59 años, su convocatoria estaba «clara». Aunque Bisseck había sido uno de los pocos aspectos positivos de la derrota por 0-1 ante Grecia, que fue además el debut de Klopp en casa.

A Klopp no le preocupa en absoluto que, a diferencia de Bisseck, Thiaw no sea actualmente titular en los Magpies, que atraviesan una crisis. «Creo que Malick lleva tres partidos seguidos sin jugar con su club», dijo, y recalcó: «Para mí, eso no tiene tanta importancia». Klopp explicó que por ese motivo también está en contacto con el exjugador del Schalke y volvió a insistir: «Lo ha hecho tan bien con nosotros que queremos contar con el chico. Y lo de Schlotti también estaba clarísimo».

Klopp comprendería el debate por la ausencia de Bisseck

Con todo, Klopp es consciente de que la ausencia de Bisseck suscita preguntas. «Ahora, por supuesto, surge la pregunta, y la entiendo: si Thiaw no juega, pero Bisseck lo juega todo, ¿por qué este último no está?», dijo. «Es uno de esos debates que, en primer lugar, son legítimos y, en segundo, solo se producen cuando tienes más jugadores de calidad de los que puedes llevar. Se me ocurren algunos más que lo están haciendo realmente bien. Pero, para nosotros, en este momento, esta es la columna vertebral por la que apostamos».

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Klopp ya había explicado al comienzo de la entrevista que la puerta no está cerrada en absoluto para los jugadores que no han sido convocados. Además de Bisseck, también faltan, de forma algo sorprendente, Karim Adeyemi (FC Barcelona) y Nick Woltemade (Juventus de Turín). «Entre esta concentración y la siguiente pasarán tres o cuatro meses y, por supuesto, todos tendrán enseguida la oportunidad de volver a demostrar su valía», añadió Klopp al hablar de los centrales. «Esto no está grabado en piedra para los próximos 20 años, sino que es para estos partidos, sobre la base de lo que vivimos y construimos juntos en la primera concentración. Así afrontamos ahora el futuro».

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Klopp se olvida de Tah, elogia al FC Bayern y alaba las rotaciones

Cuando le preguntaron por qué no había mencionado a Tah en su explicación, Klopp admitió: «Jona está convocado de todas formas. Por eso se me ha olvidado mencionarlo». El jugador de 30 años tampoco es ya un titular indiscutible en el FC Bayern de Múnich y, hasta ahora, en los partidos importantes, con la excepción del encuentro contra el Atlético de Madrid, ha tenido que ceder su puesto a Min-Jae Kim. Dayot Upamecano, en cambio, es intocable.

Sin embargo, Klopp explicó que las rotaciones del club más laureado de Alemania son lógicas «en esta fase increíblemente difícil». «Lo están haciendo con mucha inteligencia», añadió el exentrenador del BVB y del Liverpool FC, que se deshizo en elogios hacia la última actuación del equipo muniqués en la Champions League. «Hicieron un partido increíble en Madrid. Ni siquiera sé cuántos jugadores defensivos había sobre el campo al final. Pero seguían siendo peligrosos en ataque. Fue una actuación realmente impresionante. No se gana en casa del Atlético así como así».

Al hablar de Tah, puso como ejemplo a otros dos internacionales del Bayern. «Allí (en Madrid; nota de la redacción), entre otros, Tom (Bischof; nota de la redacción) hizo un partidazo y Aleksandar Pavlovic descansó. Tah es un central de primer nivel y, por eso, aunque haya entrado en las rotaciones, no nos planteamos dejarlo en casa».

Klopp no desveló cuál de los cuatro candidatos ocupará finalmente las dos posiciones. Últimamente, Schlotterbeck y Tah eran considerados la pareja titular. La selección alemana se enfrentará primero a Serbia (13 de noviembre) y después a Países Bajos (16 de noviembre), en el cierre de la fase de grupos de la Nations League.

¿Quiénes más han sido convocados? La lista de Jürgen Klopp, de un vistazo