«Porque sigues haciendo historia»... Ronaldo recibe un emotivo mensaje

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, ha publicado un mensaje en la cuenta oficial de la FIFA para felicitar al jugador por sus logros en el Mundial 2026 y agradecer a la afición lusa su apoyo.

En la carta, Dolores decía: «Me siento orgullosa, hijo mío, porque sigues haciendo historia. Quiero dar las gracias a todos los aficionados que siempre están a tu lado. Has aportado mucho al mundo entero».

Y añadió, según informó el sábado el periódico portugués «A Bola»: «Un beso para ti, hijo mío, tu madre siempre estará aquí para ti».

Añadió: «Gracias por respetar a mi hijo. Un beso a todos los aficionados de Portugal. El fútbol nos une, ¡fuerza Portugal!».

El mensaje llegó tras el doblete de Ronaldo ante Uzbekistán, que le elevó a 11 goles en Mundiales: superó los 9 de Eusébio y se convirtió en el máximo goleador luso del torneo. y en el segundo futbolista de mayor edad en anotar en la historia del torneo.

Este gesto de la madre de Ronaldo llega en un momento en el que la estrella portuguesa sigue en su camino por batir más récords, cuando se enfrente a Colombia mañana domingo por la mañana para decidir el liderato del Grupo 11 en la que probablemente sea su última participación en un Mundial.

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