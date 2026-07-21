Antonela Roccuzzo dedicó unas emotivas palabras a su esposo Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial ante España (0-1 en la prórroga).

Antonela escribió a través de su cuenta de Instagram: "Gracias por demostrarnos cada día que el éxito verdadero se basa en el trabajo duro, el sacrificio y la perseverancia, y en no olvidar nunca quiénes somos realmente".

Y añadió: "Siempre serás el mejor, Leo Messi. No solo por tu talento, sino porque siempre fuiste fiel a ti mismo. Porque, pase lo que pase, nunca te rindes; siempre luchas hasta el final y das lo mejor de ti hasta el último momento".

Antonela expresó su orgullo por él al afirmar: "Esa fuerza, ese espíritu y tu capacidad constante de levantarte tras cada derrota te convierten en una persona única. Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y una fuente de inspiración para millones de personas".

La pareja se conoce desde pequeños, se casaron en 2017 y tienen tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro Messi).

Para finalizar, Antonela dice: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar, y estoy enormemente orgullosa de caminar contigo por el viaje de la vida. Te quiero mucho".

La leyenda argentina disputó su primer partido internacional en el verano de 2008 contra Hungría. Lo que vino después se convirtió en historia: otros 206 partidos internacionales y 125 goles (21 de ellos solo en Mundiales), y se coronó campeón del mundo con Argentina en 2022. Messi también ganó la Copa América en 2021 y 2024.

La sucesión de títulos con la selección argentina llegó después de que Messi se retirara temporalmente del fútbol internacional en 2016, pero, por suerte, encontró el camino de vuelta a la "Albiceleste" apenas dos meses después "por amor a su país y a su camiseta".

Y ahora, su futuro con la selección nacional sigue abierto. No obstante, numerosos indicios apuntan a una posible retirada.

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