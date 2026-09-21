Marc Cucurella recibió nuevas críticas tras ofrecer un nivel discreto en el derbi de Madrid ante el Atlético, en el estadio de este último, donde el Real Madrid cayó derrotado el domingo y descendió al cuarto puesto de LaLiga.

El derbi de Madrid vivió una jugada que influyó directamente en el desarrollo del partido, después de que David Hancko enviara un balón largo en dirección a Giuliano Simeone, quien se lanzó a la espalda de la defensa del Real Madrid y obtuvo un penalti que provocó la expulsión de Dean Huijsen.

El Atlético aprovechó su superioridad numérica para adelantarse y ampliar la diferencia, antes de que el Real Madrid recortara el marcador a 2-1, aunque los locales mantuvieron su ventaja hasta el final.

Cucurella fue uno de los jugadores más señalados tras el encuentro, ya que el lateral izquierdo sigue provocando el disgusto de los aficionados del Real y del cuerpo técnico desde el inicio de la presente temporada por su bajo nivel, mientras que algunos consideran que una de las razones es la falta del apoyo defensivo de Vinicius en la misma banda, lo que multiplica la dificultad de la tarea del defensor español.

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El exguardameta de la selección de España, del Real Madrid y del Valencia Santi Cañizares puso en duda la capacidad del lateral izquierdo del Real Madrid de recuperar el nivel que mostró con «La Roja» en el Mundial 2026.

El sitio Estadio Deportivo recogió las declaraciones de Cañizares a través de la emisora Cadena COPE, donde dijo: «Cucurella no es el jugador que vimos en el Mundial ni en la Eurocopa ni con la selección española en general. No dudo de su talento, porque su calidad es indiscutible, pero no es el mismo jugador».

El exportero del Real Madrid considera que el puesto de lateral izquierdo sigue representando un quebradero de cabeza para el conjunto blanco esta temporada, una opinión que ya había expresado el exjugador del Real Madrid Poli Rincón, quien puso en duda hasta qué punto el estilo de juego de José Mourinho y el planteamiento actual del equipo se ajustan a las cualidades de Cucurella.

Por el contrario, algunos atribuyen el bajón de nivel de Cucurella a la acumulación de partidos, sobre todo porque no dispuso de un periodo de descanso suficiente durante el verano debido a su participación con España en el Mundial.