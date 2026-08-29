El Al-Ittihad de Yeda tropezó, con un empate sin goles ante su anfitrión el Al-Fateh, la noche del sábado, en la cuarta jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

El Decano chocó con la solidez del croata Adrian Šimper, que defendió con valentía la portería del Al-Fateh, dejando a los jugadores del Al-Ittihad incapaces de mover las redes a lo largo de los 90 minutos.

La avalancha ofensiva de los visitantes comenzó con un potente disparo de Houssem Aouar, que Šimper mandó a saque de esquina en el minuto 13.

El guardameta croata detuvo un potente disparo del neerlandés Steven Bergwijn en el minuto 28.

De forma sorpresiva, Lucas, estrella del Al-Fateh, lanzó un potente disparo que pasó junto al poste, en medio de un descuido de los jugadores del Al-Ittihad, para que la primera parte terminara con empate sin goles.

En la segunda parte, continuó la presión ofensiva de los visitantes, y un cabezazo de Danilo Pereira chocó contra el travesaño.

Raijković, guardameta del Al-Ittihad de Yeda, brilló al detener un disparo de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, delantero del Decano, disparó junto a la portería, y el poste también privó al Al-Ittihad de Yeda de mover las redes, tras un potente disparo lanzado por Moath Faqihi en el minuto 89.

Gracias a sus asombrosas intervenciones, el guardameta croata Adrian Šimper recibió el premio al hombre del partido entre el Al-Ittihad y el Al-Fateh.

El Al-Ittihad de Yeda elevó su cuenta a 8 puntos, situándose en el cuarto puesto, antes del clásico ante el Al-Nassr en la quinta jornada, mientras que el Al-Fateh subió a dos puntos en la decimosexta posición.