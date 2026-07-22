Por una extraña razón... la Liga Saudí rechaza a un jugador de la selección de Marruecos

La liga saudí rechazó el fichaje de un jugador de la selección de Marruecos durante el actual periodo de transferencias estival, por un motivo insólito.

Informes de prensa habían confirmado que el club catarí Al-Shamal logró contratar al marroquí Mohamed Rabie Hrimat, centrocampista del Jeish Al-Malaki, durante el actual periodo de fichajes estival.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que Hrimat estuvo cerca de fichar por la liga saudí, concretamente por el Al-Ettifaq, pero un motivo insólito impidió que la operación se concretara.

El periódico explicó que fue el comité de captación perteneciente a la Liga Profesional Saudí quien cerró la operación, después de insistir en valorar al jugador en apenas 1,5 millones de dólares.

Debido a esta valoración, el Al-Ettifaq no logró hacerse con los servicios del jugador de 32 años, que acabó fichando por el Al-Shamal catarí por unos 2,5 millones de dólares aproximadamente.

Numerosos clubes habían expresado sus quejas por la intromisión del comité de captación en la valoración de los precios de los jugadores, algo que ha bloqueado numerosas operaciones durante el último periodo.

Hrimat fue uno de los jugadores más destacados de la selección de Marruecos en la Copa Árabe 2025, disputada en Catar y en la que Marruecos se proclamó campeón, hasta el punto de que recibió el premio al mejor jugador del torneo.