Yan Diomandé llama a la puerta de Vinícius Júnior, y con fuerza. Al marfileño le bastaron apenas 36 minutos para ofrecer uno de los aspectos más positivos del derbi de Madrid, pese a la derrota del Madrid ante el Atlético (2-1) en el estadio Metropolitano, el pasado domingo, en la competición de LaLiga.

Diomandé entró en el partido con el Madrid jugando con diez hombres, el Atlético por delante en el marcador y el enfrentamiento prácticamente sentenciado. Aun así, lejos de esconderse, dominó la banda izquierda, asumió la responsabilidad y terminó el partido como uno de los jugadores más activos de Mourinho en la segunda mitad, según el diario español "Marca".

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Pero a Diomandé no lo empuja hacia el once titular solo su buen rendimiento y el preocupante bajón en el nivel de Vinícius, sino que cuenta además con el apoyo de la afición, que quiere que el marfileño ocupe el lugar del brasileño en particular.

Así, ante la pregunta: "¿Crees que Diomandé debería ser titular, y a costa de quién?", el 86% de los participantes en la encuesta de "Marca", que superó los 50.000 votos, consideró que debería ser titular en lugar de Vinícius.

En cambio, un 7% apoyó su titularidad a costa de otros jugadores, que son Mbappé, Bellingham o Güler, mientras que un 7% opinó que no debería ser titular. De este modo, el porcentaje de votos a favor de la titularidad de Diomandé alcanzó el 93%.

La comparación del derbi

En el derbi de Madrid, Vinícius completó 8 de 11 pases, con una precisión del 73%, del 78% en el campo rival y del 50% en el campo de su equipo.

En cuanto a Diomandé, fue más preciso, ya que completó 9 de 10 pases, con un porcentaje de acierto del 90%, además del 89% en el campo rival y del 100% en el campo de su equipo.

También hubo un dato llamativo para un jugador que entró en el partido mientras el Real Madrid sufría una inferioridad numérica, pues Diomandé tocó el balón 31 veces, frente a solo 22 de Vinícius.

El marfileño fue asimismo más decisivo en los duelos, ya que completó 4 regates con éxito de 6 intentos, mientras que Vinícius solo logró superar a los defensas en una ocasión. Además, Diomandé recibió 5 faltas, frente a una sola que recibió el brasileño.

El único apartado en el que Vinícius se impuso en esta comparación fue la distancia recorrida con el balón, con 93 metros frente a los 72 de Diomandé, una diferencia que también está relacionada con el tiempo que pasó cada jugador sobre el terreno de juego.

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