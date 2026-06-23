¡Por una cifra increíble! El Real Madrid se hace con la «joya de Suecia» ante los grandes de Europa

El Real Madrid ha ganado la pugna europea por fichar a la delantera sueca Felicia Schröder, de 19 años, del Häcken, tras ofrecer 1,5 millones de euros y superar la propuesta del Chelsea (1,4 millones), en la operación más cara de la historia del fútbol femenino.

Según el diario español «AS», el traspaso está cerrado a falta del anuncio oficial, extremo que fuentes suecas confirman. Una gran victoria para el club blanco frente a otros grandes de Europa en este mercado veraniego.

Un talento excepcional

Nacida en Björkö en 2007, Schröder es una de las mayores promesas del fútbol femenino mundial, con estadísticas impresionantes pese a su juventud.

Llegó al Häcken en 2023 para jugar con el filial, debutó en la Primera División sueca con 16 años y marcó en su primer partido, convirtiéndose en la jugadora más joven en lograrlo.

Su progresión ha sido meteórica.

En 2023 marcó tres goles y dio una asistencia en 15 partidos, En 2024 anotó 12 goles y dio una asistencia en 24 partidos. En 2025 explotó: 30 goles en 26 encuentros de liga y 18 en 15 de copa a lo largo de tres temporadas.

En Europa jugó 23 partidos: 3 goles en 14 choques de la Liga de Campeones y 8 en 6 de la Liga Europa, ganando el título y la Bota de Oro antes de cumplir los 19.

Una prometedora trayectoria internacional

Suecia la convocó en todas las categorías: marcó dos goles en siete partidos con la sub-17, seis en seis con la sub-19 y, en la absoluta, sumó once encuentros y dos asistencias clave.

Dúo ofensivo con Caicedo

El Real Madrid busca potenciar su ataque femenino, y Schröder, con su olfato goleador y sus movimientos en el área, por lo que se presenta como la opción ideal para formar una sólida pareja ofensiva con la colombiana Linda Caicedo en los próximos años, en un fichaje considerado el más destacado en la historia de la sección femenina del club blanco.