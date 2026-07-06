Por una cifra increíble... El Barcelona anuncia oficialmente el fichaje del «nuevo Pedri»

El FC Barcelona ha anunciado este lunes el fichaje del extremo izquierdo Johnny Hernández Jones, canterano del Tenerife, que vestirá la camiseta «blaugrana».

Según Marca, las conversaciones entre ambos clubes fueron rápidas gracias a la buena relación entre Raiko García, principal accionista de Tenerife, y Juan Laporta, presidente del Barça.

El Barça pagará 500 000 euros fijos y el Tenerife retendrá el 25 % de una futura venta, según «Cobi Tenerife».

Además, el contrato incluye primas por objetivos que podrían elevar el coste final y motivar al jugador a rendir al máximo.

La buena relación entre ambas directivas podría facilitar más movimientos este verano. especialmente tras el regreso del Espanyol a Segunda División y su necesidad de fichajes para el proyecto de Álvaro Serviera, lo que podría facilitar la cesión de talentos de La Masía al Heliódoro Rodríguez López para que ganen experiencia.

Esta operación recuerda la fórmula que ya dio frutos con canarios como Pedro Rodríguez, pieza clave del sextete de Guardiola, o Pedri González, actual estrella del mediocampo azulgrana.

Esta temporada ha mostrado su rápido crecimiento: en solo dos meses pasó de la cantera al Tenerife “B” en Segunda División y, en abril, debutó como titular con el primer equipo en la final de Primera bajo la dirección de Servira.

Su estilo encaja con la filosofía del Barça: es un extremo izquierdo letal al cortar desde el centro a la banda derecha, destaca por su habilidad para regatear, su rapidez y una precisión en el disparo superior a su edad, lo que lo convierte en una promesa para el futuro del club catalán.