Por un motivo sorprendente: rechazada la queja de Baréin contra Catar en la Copa del Golfo 27

La Federación de la Copa del Golfo de Fútbol rechazó la protesta presentada por la selección de Baréin contra su homóloga de Catar, tras el partido que ambas disputaron el pasado jueves, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo "Golfo 27", que terminó con la victoria de Catar por dos goles a cero.

Los canales cataríes "Alkass" habían confirmado que la selección de Baréin protestó por la participación de Assim Madibo, jugador de Catar, en el encuentro, alegando su sanción de 5 partidos en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Los canales emiratíes "Abu Dabi Deportes" señalaron que la Federación del Golfo rechazó la protesta presentada por la selección de Baréin, aunque la sorpresa fue que ello no se debió a la legalidad de la participación de Madibo en el partido.

Según revelaron los canales emiratíes, la solicitud fue rechazada por no haberse presentado dentro del plazo legal establecido de dos horas desde el pitido final del partido, conforme al artículo (19/1) del reglamento disciplinario.

La Federación Internacional de Fútbol "FIFA" había sancionado a Madibo con 5 partidos, tras la expulsión que recibió por su entrada violenta sobre Ismaël Koné, jugador de la selección de Canadá, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial.

Catar solo disputó un único partido tras el enfrentamiento ante Canadá, contra Bosnia y Herzegovina, en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, antes de despedirse del torneo, sin jugar ningún otro encuentro antes del torneo del Golfo.

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Informes periodísticos confirmaron que la Federación Catarí de Fútbol consultó a su homóloga internacional sobre la situación de Madibo respecto a su participación en el torneo antes de que este comenzara, y la "FIFA" confirmó su elegibilidad y que no había nada que lo impidiera.

La Federación Catarí presentó sus comunicaciones con la FIFA a su homóloga del Golfo, y esta última reconoció el derecho de Madibo a participar en el torneo, otorgándole la aprobación oficial para ello.