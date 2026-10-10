La portería del Bayern Múnich recibió un gol tras apenas 8 segundos del inicio de su partido ante el anfitrión Augsburgo, este sábado, a raíz de un grave error del portero Manuel Neuer, con lo que Robin Fellhauer anotó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga.

Nada más dar el saque inicial, Luis Díaz devolvió el balón a Neuer, pero este se alejó de su pie, y después, al intentar pasarlo, lo interceptó Fellhauer, que quedó solo ante la portería vacía y marcó con facilidad.

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Fellhauer batió el récord del gol más rápido en la historia de la Bundesliga, vigente desde hace 63 años, en poder de Kevin Volland y Karim Bellarabi con 9 segundos, según la red de estadísticas "Opta".

Y, paradójicamente, el gol de Volland también fue en la portería de Neuer, cuando lo marcó para el Hoffenheim ante el Bayern el 22 de agosto de 2015, mientras que Bellarabi anotó el suyo con el Bayer Leverkusen ante el Dortmund, el 23 de agosto de 2014.

El Bayern Múnich afrontó el partido de hoy con el objetivo de arrebatar el liderato de la Bundesliga al Borussia Dortmund, que tropezó ayer viernes con un empate ante el Werder Bremen (2-2), lo que elevó su cuenta a 13 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre el conjunto bávaro, que lo superaba a nivel de diferencia de goles, todo ello antes del enfrentamiento ante el Augsburgo.



