China cumplió su amenaza, después de que los partidos de LaLiga española desaparecieran de las pantallas de la televisión oficial, en una medida que afectó al Real Madrid y a su estrella francesa Kylian Mbappé.

La cadena de televisión oficial china (CCTV) no retransmitió ayer sábado ningún partido de LaLiga española, después de haber suspendido la emisión de sus encuentros desde el pasado lunes, a raíz de las declaraciones de Kylian Mbappé sobre una imagen satírica relacionada con el líder chino Mao Zedong, mientras que la plataforma Migu continuó emitiendo los partidos.

Según el diario español «Marca», ninguno de los partidos de LaLiga española programados para el viernes y el sábado (Villarreal y Espanyol, Levante y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Celta de Vigo, Real Betis y Málaga, y Barcelona y Alavés) apareció en los canales de la cadena, ni figuró dentro de su parrilla oficial de programación.

La lista de partidos de la cadena tampoco incluyó los encuentros previstos para la tarde del domingo y la madrugada del lunes en horario local, es decir, Getafe y Sevilla, Racing de Santander y Real Madrid, Elche y Valencia, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, además del partido del lunes entre Deportivo de La Coruña y Osasuna.

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La aplicación de la cadena para teléfonos móviles aún conserva algunos partidos de las jornadas anteriores a la decisión de suspensión, siendo el último de ellos el encuentro entre Celta de Vigo y Real Betis del domingo 25 de octubre.

Según el historial de la plataforma, la cadena de televisión oficial china solía retransmitir uno o dos partidos por jornada, aunque en su archivo no aparece ningún partido disputado por el Real Madrid durante la presente temporada ni la temporada 2025-2026, según constató la agencia de noticias española.

El Real Madrid desaparece de la plataforma Migu

En contraposición, la plataforma de emisión digital Migu, socio digital exclusivo de LaLiga española en China desde el inicio de la presente temporada y hasta la temporada 2029-2030, mantuvo la programación de los partidos del fin de semana de forma casi completa.

Parece que la única excepción es la retirada del partido entre Racing de Santander y Real Madrid, que hasta ahora no ha aparecido dentro de la programación de emisión.

La plataforma Migu tampoco ofrece ningún partido del Real Madrid de las jornadas anteriores al estallido de la crisis, según comprobó la agencia de noticias española.

Al revisar los partidos de los meses de agosto y septiembre, el conjunto blanco no aparece dentro de la lista, mientras que los resultados del resto de los partidos siguen disponibles, junto con sus resúmenes o la posibilidad de ver los encuentros completos.

Algunos usuarios señalaron a través de las redes sociales, con el inicio de la crisis, que la plataforma había borrado los vídeos de los goles de Mbappé en el último Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Los detalles de la crisis

La crisis comenzó cuando Mbappé afirmó, durante una entrevista periodística, que una de sus imágenes satíricas favoritas muestra su rostro montado sobre la imagen de un «líder chino», sin mencionar expresamente el nombre de Mao Zedong, pese a que su imagen aparecía en el montaje.

Las declaraciones de la estrella francesa, el martes, provocaron que varias empresas chinas pusieran fin a sus acuerdos comerciales, además de la decisión de la televisión oficial china de suspender la emisión de los partidos de LaLiga española y de los partidos relacionados con el delantero francés, así como la interrupción de la difusión de sus anuncios.

Mbappé presentó sus disculpas en francés, chino e inglés, mientras que LaLiga española lamentó lo ocurrido, y su presidente, Javier Tebas, envió una carta al grupo de medios chino (CMG), responsable de la cadena de televisión oficial.

La entidad mediática estatal anunció el miércoles que había recibido, a través de LaLiga española, una carta en la que el club se sumaba a las disculpas y expresaba su respeto por China, pero no aclaró si consideraba la carta suficiente, ni anunció la fecha de reanudación de la emisión de los partidos.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino evitó, en aquel momento, aclarar el destino de las medidas adoptadas contra el jugador y la liga.