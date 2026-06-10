La selección senegalesa empató 0-0 con Arabia Saudí en un amistoso disputado este miércoles en el Toyota Field de San Antonio (EE. UU.), dentro de su preparación para el Mundial 2026.

Los Leones de la Teranga cayeron 3-2 ante Estados Unidos en su amistoso anterior.

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Es la tercera vez que Senegal no gana en sus dos primeros partidos de un gran torneo (Copa Africana o Mundial), tras 1994 y 2000, cuando también sumó dos empates. En ambas ocasiones preparaba la Copa Africana de Naciones, según «Stats foot».

Además, este empate marca la primera vez que Senegal encadena dos partidos sin victoria bajo el mando de Pape Thiaw.

En la fase de grupos del Mundial, Senegal integra el Grupo I con Francia, Noruega e Irak.

Arabia Saudí, enel Grupo 8, se medirá a España, Cabo Verde y Uruguay.