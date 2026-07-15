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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

«Por supuesto»... Respuesta contundente de la FIFA a la pregunta de Deschamps sobre el árbitro

D. Deschamps
Francia vs España
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EE. UU.

El seleccionador francés cuestionó el nivel del árbitro del partido contra España.

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, respondió a las críticas de Didier Deschamps tras la derrota de Francia 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026.

Defendió al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien dirigió el partido, y afirmó que la elección de árbitros para las rondas decisivas sigue los más altos criterios y que los árbitros del Mundial tienen nivel mundial.

Tras las dudas de Deschamps sobre la capacidad del árbitro para dirigir un partido de esa envergadura, Colina declaró a la cadena francesa RMC: «La respuesta de la FIFA es clara: sí, sin duda. Nuestros árbitros son de talla mundial».

Deschamps había cuestionado el nivel de Barton tras el partido, al afirmar en «M6»: «¿Tiene el árbitro el nivel para arbitrar una semifinal del Mundial? No responderé, pero hubo muchas situaciones».

En declaraciones a beIN Sports añadió: «Si hablo, dirán que busco excusas por la derrota. Pero pregunto: ¿tiene el árbitro el nivel para una semifinal? Hubo un penalti y otras decisiones».

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Deschamps añadió: «No tengo nada contra el árbitro de hoy, pero debéis haceros esa pregunta».

La FIFA designó a Iván Barton, de 35 años, para dirigir el Francia-España; el salvadoreño ya había participado en el Mundial de Catar 2022.

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