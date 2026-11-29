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El Bayern llega muy mermado a los últimos partidos del año. La baja de Harry Kane hasta al menos marzo es especialmente dolorosa. ¿Fichará el campeón récord de Alemania a un sustituto adecuado en invierno? Al parecer, un veterano estaría disponible.

Según su agente, Roger Wittmann, Eric-Maxim Choupo-Moting tiene condiciones para volver a echar una mano al Bayern y sustituir a Kane hasta su regreso.

¿Podría ser su representado una opción para el club muniqués en el mercado de invierno? «Por supuesto que lo es», afirmó Wittmann a Bild en referencia al contrato de Choupo-Moting con los New York Red Bulls, que vence a finales de diciembre. También subrayó que el jugador, que ya tiene 37 años, sigue teniendo la calidad futbolística necesaria para ayudar a un Bayern mermado.

«Conoce el club, ¿o no? Y su última temporada fue sobresaliente», dijo Wittmann en referencia a la convincente primera campaña de Choupo-Moting en la MLS, en la que sumó 19 goles y cinco asistencias en 38 partidos oficiales con el equipo de Nueva York.

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Sin embargo, en su segundo año en la MLS las cosas no le están yendo nada bien al exinternacional camerunés. Choupo-Moting tuvo que estar varios meses de baja por problemas de rodilla y, hasta la fecha, apenas ha marcado cinco goles en 22 partidos. No es precisamente una hoja de servicios que avale su regreso al Bayern.

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¿Volverá Choupo-Moting al Bayern? Eberl abre la puerta a fichajes invernales

Choupo-Moting llegó libre del PSG al Bayern a última hora en el otoño de 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, y destacó al menos en sus dos primeras temporadas como sustituto fiable de Robert Lewandowski. Sin embargo, en su última campaña, la 2023/24, no logró mantener su nivel tras haber acordado previamente una renovación de contrato, y el club le dejó marchar al terminar la temporada. En 2025 fichó por el equipo de Nueva York después de pasar varios meses sin club.

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La prolongada baja de Kane, el pasado de Choupo-Moting en el Bayern y el hecho de que llegaría sin coste alguno han alimentado recientemente las especulaciones sobre un nuevo regreso a Múnich con el cambio de año. Bild informó de que el nombre de Choupo-Moting se estaba debatiendo internamente.

«Le corresponde al Bayern decidirlo. No tenemos que recomendárselo. Ya le conocen mejor que nosotros: estuvo día tras día en el vestuario durante años. Saben exactamente qué persona y qué jugador incorporarían. Por eso creo que el Bayern tomará la decisión correcta y encontrará al delantero adecuado en enero», dijo Wittmann sobre los rumores que no dejan de crecer.

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Max Eberl, responsable deportivo del Bayern, había entreabierto recientemente la puerta a un posible fichaje invernal para sustituir a Kane, aunque insistió en que había que estudiarlo detenidamente teniendo en cuenta a jugadores como Serge Gnabry, que podrían regresar. Sin embargo, después Jamal Musiala volvió a lesionarse en el muslo derecho, que ya tenía tocado, y podría perderse de nuevo más de seis semanas.

«Antes del Lille dije que veríamos cómo estaban las cosas cuando volvieran los lesionados», declaró Eberl tras el 0-0 del Bayern en Hamburgo al hablar de posibles fichajes invernales: «En realidad, no teníamos la sensación de que hubiera que hacer nada. Ahora ha ocurrido lo de Jamal, que es una desgracia, así que algo ha cambiado. Y, por supuesto, estudiaremos detenidamente qué hay que hacer, si es que hay que hacer algo».

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Eso no suponía una promesa de fichajes, «pero tampoco lo he descartado nunca por completo».