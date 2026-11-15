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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha negado tajantemente que exista ningún roce entre él y el capitán Kylian Mbappe. En la previa del decisivo partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Turquía, Zidane ha calificado de completamente falsas y molestas las especulaciones de los medios sobre su relación.

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Zidane desmiente los rumores de ruptura con Mbappe

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha zanjado cualquier especulación sobre una relación tensa con el capitán de la selección, Kylian Mbappe. En vísperas del decisivo partido del domingo contra Turquía en Burdeos, correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA, Zidane abordó directamente las especulaciones de la prensa.

Con Francia necesitada de una victoria para sellar su clasificación con una nota positiva, el seleccionador recalcó que la unidad del grupo es total.

«La relación es perfecta»

En la rueda de prensa, las preguntas pronto se centraron en las supuestas fricciones entre el seleccionador y su delantero estrella antes del encuentro en el Stade Atlantique. Con gesto impasible, Zidane dejó claro que los rumores de ruptura no tienen fundamento.

«No entiendo muy bien lo que se está escribiendo», afirmó Zidane con firmeza. «No voy a entrar en el debate; la relación es perfecta. Tanto para el jugador como para mí. No puedo impedir lo que se dice».

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Preguntado por si las continuas informaciones le habían frustrado, el excentrocampista admitió que las especulaciones empiezan a cansarle. «Sí, las cosas que me llegan, por supuesto, son bastante molestas», añadió.

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Planes tácticos y novedades de la plantilla para el partido contra Turquía

En lo deportivo, Zidane confirmó que Mbappe será titular en su posición preferida y encabezará un tridente ofensivo en un 4-3-3, mientras Francia busca recuperarse de la derrota por 3-1 ante Italia. «Por supuesto que lo cambia todo; preferimos tenerlo con nosotros a no tenerlo», señaló Zidane sobre su jugador clave.

Por otro lado, el joven delantero Désiré Doué se entrenó pese a tener un diente que se le mueve tras recibir un codazo de Davide Frattesi. Mientras tanto, se prevé que jugadores como Michael Olise y Bradley Barcola acompañen a Mbappe en ataque, y también se esperan cambios en defensa mientras Francia busca la victoria.

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Todas las miradas puestas en el duelo contra Turquía en Burdeos

El encuentro del domingo por la noche en el Stade Atlantique tiene una enorme importancia, ya que Francia aspira a recuperarse y sellar su clasificación por todo lo alto. Los hombres de Zidane saben que una buena actuación ante los turcos les permitirá dejar atrás el tropiezo de San Siro.

Con la plantilla plenamente concentrada y su capitán preparado para liderar el ataque, Francia está lista para firmar una actuación contundente en su último partido de la fase de grupos.