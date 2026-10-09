Por su amigo: ¿provocará Cristiano Ronaldo el despido del entrenador del Al-Nassr?

Diversos informes de prensa han revelado una sorpresa que podría producirse durante los próximos días, relacionada con la posibilidad de que el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr saudí, abandone el club por culpa del portugués Cristiano Ronaldo.

Postecoglou asumió el cargo al inicio de la presente temporada, pero no ha ofrecido el nivel que se esperaba de él, ya que tropezó en dos partidos de la Roshn Saudi League, con un empate en uno y una derrota en otro, antes de caer ante el Al Ain emiratí por 0-4 en la Champions League de Asia.

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Según informó el programa saudí «Nadeena», el próximo periodo será delicado dentro del Al Nassr, y Postecoglou podría ser destituido para dar paso al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal y que mantiene una fuerte relación con Ronaldo.

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La fuente explicó que este movimiento podría llevarse a cabo si los resultados del Al Nassr continúan en declive, ya que Ronaldo busca dar todo lo que tiene durante el próximo periodo para cerrar de la mejor manera posible.

Cabe recordar que «El Don» atraviesa un periodo complicado tras su reciente crisis con Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, con quien llegó a un callejón sin salida, antes de que el máximo goleador histórico del fútbol decidiera abandonar la concentración.