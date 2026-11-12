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Nicolo Tresoldi está firmando otra temporada sobresaliente en el Club Brujas. Sus actuaciones despiertan el interés de otros clubes. Hasta hace poco, un traspaso en invierno parecía descartado, pero ahora podría producirse un giro.

Según informa la Gazzetta dello Sport, el histórico club belga estaría dispuesto, después de todo, a dejar marchar a su delantero estrella con el cambio de año. Eso sí, solo si llega una oferta de 60 millones de euros. Hasta hace poco, los medios hablaban de una supuesta exigencia de 50 millones de euros, aunque para un traspaso el próximo verano.

Según el diario deportivo italiano, el futuro club de Tresoldi también parece estar decidido. Ya el miércoles, la Gazzetta informó de que el AC Milan quería intentar ficharlo en invierno pese a las declaraciones de un alto cargo del Brujas, cuyo nombre no se reveló, en Het Nieuwsblad.

El periódico belga había preguntado a un miembro de la directiva del Club Brujas por Tresoldi y por un posible traspaso en invierno. Este había explicado que el jugador de 22 años era «intransferible» y que, por tanto, las ofertas en enero eran «completamente irrelevantes». La Gazzetta informó, sin embargo, de que Tresoldi «solo espera una llamada» de los rossoneri, ya que el germano-italiano sueña desde niño con fichar por el Milan.

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«Se enamoró de Kaka, Inzaghi y Pato, y fue imposible hacerle cambiar de opinión», dijo al respecto su padre, Emmanuele, hace poco a la Gazzetta dello Sport, y subrayó: «Su sueño es vestir la camiseta del AC Milan». También por eso, el Milan habría convertido el fichaje del codiciado delantero en un asunto prioritario para su cúpula.

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Tras una gran primera temporada, en la que participó en 31 goles en 58 partidos, Tresoldi también está brillando en su segundo año en Bélgica: lleva ocho goles en once encuentros de liga. En la Liga de Campeones, en particular, ha ofrecido actuaciones por momentos deslumbrantes. Ya suma cinco goles en cuatro partidos, entre ellos un histórico triplete contra el Inter de Milán.

¿También está interesado el Bayern de Múnich en Tresoldi?

Ya el verano pasado, la lista de interesados habría sido no solo ilustre, sino también larga. Tresoldi fue relacionado unas veces con el FC Barcelona y otras con el Atlético de Madrid, mientras que el BVB también apareció repetidamente como posible destino.

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Además, tz y Münchner Merkur informaron recientemente de que el Bayern de Múnich también se había fijado en el internacional alemán sub-21 y había enviado ojeadores a Bélgica en varias ocasiones. Aunque Harry Kane acaba de ampliar su contrato hasta 2029, en Tresoldi verían una posible «segunda arma» en el centro del ataque junto al excepcional jugador inglés.

Sin embargo, para ambas partes se plantean dudas sobre la conveniencia de que Tresoldi fiche por el club muniqués. Por su edad y pensando en su desarrollo, lo más importante para él es disponer de minutos al máximo nivel. En ese sentido, salir de la liga belga tendría sentido, pero no para ir al Bayern de Múnich: Kane prácticamente nunca se lesiona, sería titular por delante de él en la mayoría de los partidos y en las demás posiciones ofensivas también hay una competencia enorme.

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En cualquier caso, la prioridad del Bayern en el mercado del próximo verano sería encontrar una alternativa fiable a Luis Diaz en la banda izquierda. Es cierto que a la plantilla muniquesa le falta un nueve puro además de Kane.

Sin embargo, tanto el entrenador Vincent Kompany como el director deportivo Max Eberl destacaron tras el pasado mercado de verano que, con el recién fichado Ismael Saibari y Serge Gnabry, ambos actualmente de baja por lesión, en realidad contarían con alternativas adecuadas si Kane no pudiera jugar. También por eso parece dudoso que el Bayern entre en una costosa pugna por el fichaje de Tresoldi, máxime cuando la elección de su futuro club parece estar ya decidida.

Getty Images

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Alemania o Italia: ¿con qué selección jugará Tresoldi en el futuro?

Distinto es el caso de su futura selección. El jugador de 22 años, que llegó al Brujas desde el Hannover 96 en julio de 2025 por una cifra que, según se publicó, fue de 7,5 millones de euros, quiere primero conquistar con la selección alemana sub-21 el título de la Eurocopa en Serbia y Albania. Después tomará la decisión sobre qué selección representar.

Tresoldi nació en Cagliari y, siendo adolescente, se mudó a Alemania con sus padres por motivos laborales. Por tanto, puede jugar tanto con Italia como con Alemania y, en el futuro, también podría hacerlo con Argentina, el país de origen de su madre. Sin embargo, todo apunta a una pugna entre la federación alemana y la italiana por contar con Tresoldi en el futuro.

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Al respecto, el seleccionador Roberto Mancini confirmó hace poco que tanto él como el director técnico Claudio Ranieri están intentando convencer a Tresoldi. «He hablado con Tresoldi y Ranieri también ha hablado con él», dijo Mancini, que añadió: «Creo que debe sentir el deseo de jugar con Italia. Nació en Italia, igual que su padre, que fue campeón de Europa con la sub-21. Creo que existe la posibilidad de que elija a la Azzurra». Mancini agregó: «Sabe que puede ser un jugador importante para nosotros».

El seleccionador alemán Jürgen Klopp también ha hablado varias veces con Tresoldi, que recientemente aplazó su decisión. «Mi corazón está un poco dividido al 50 % entre Italia y Alemania», dijo el delantero en septiembre. Tresoldi quiere seguir jugando con la selección alemana hasta la Eurocopa sub-21 del verano de 2027. Solo después tomará una decisión definitiva.