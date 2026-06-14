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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Por su actuación ante Marruecos, Neymar afronta duras críticas

Neymar
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Brasil
Marruecos
EE. UU.

La lesión impidió al jugador participar

Neymar generó polémica al aparecer en el banquillo contra Marruecos con una llamativa vestimenta.

El jugador, con gorra, cadenas de oro y otros accesorios llamativos, fue criticado por varios comentaristas, quienes consideraron su aspecto «inapropiado» para un partido oficial, pese a que no jugó por lesión.

Según el diario español «Sport», el comentarista Manolo Lama afirmó: «No es apropiado sentarse en el banquillo llevando collares y relojes de oro», y Maldini añadió: «Si estuviera en el palco de honor, sería aceptable, pero está en el banquillo».

Las cámaras lo enfocaron antes del partido y, tras reunirse con el rapero Travis Scott, se sentó en el banquillo con un ‘look’ que generó una oleada de críticas en redes.

Las opiniones se dividieron: unos criticaron su atuendo, mientras otros recordaron que su presencia era simbólica, pues ya sabía que no jugaría por lesión.

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