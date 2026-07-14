Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

Traducido por

Por segunda vez, el Al-Hilal ficha al sustituto de Cancelo

Fichajes
Al Hilal
Al Fath
M. Al-Sarnukh
João Cancelo
Barcelona
Arabia Saudita
Portugal
España

El lateral portugués está a punto de fichar por el Barcelona.

El Al-Hilal cerró el fichaje de un sustituto para el lateral portugués João Cancelo antes del inicio del mercado de verano.

Cancelo dejó el Al-Hilal en invierno, cedido al Barcelona, y quiere quedarse allí la próxima temporada.

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, el Al-Hilal ha presentado una oferta oficial al Al-Fateh para fichar a su lateral derecho, Mohamed Al-Sarnoukh, en el próximo mercado de verano.

Según el periodista saudí Ahmed Al-Ajlan, el jugador de 19 años dejará la concentración del Al-Fateh en España para unirse a la del Al-Hilal en Austria, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes.

Es el segundo fichaje que prepara el Al-Hilal para ese puesto, tras Mohamed Mahzari, del Al-Taawoun, lo que confirma la salida de Cancelo el próximo verano.

El club ya anunció los fichajes de Sabri Dahal (Al-Fayha) y Abdullah Al-Anzi (Al-Fateh), y está cerca de cerrar los de Mohamed Al-Owais (Al-Ula) y Nawaf Al-Habashi (Al-Hazm).

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google