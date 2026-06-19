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Por Ronaldo, Portugal usa la «fórmula de la victoria» ante Uzbekistán

C. Ronaldo
J. Felix
Portugal vs Uzbekistán
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La «Europa brasileña» cayó en su primera prueba del Mundial

El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, busca su primer triunfo en el Mundial 2026 ante Uzbekistán con su «fórmula de la victoria».

Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo el miércoles en la primera jornada, mostrando poca puntería.

Según el diario luso “Record”, alineará a João Félix, del Al-Nasr, para reforzar el ataque.

El martes, en la segunda jornada, Portugal se medirá a Uzbekistán.

Según el diario, el técnico cree que la presencia del delantero del Atlético de Madrid revitalizará el ataque liderado por Ronaldo, tras los escasos siete tiros a puerta frente a la República del Congo, la cifra más baja de la historia lusa en un Mundial.

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La dupla, que la temporada pasada llevó al Al-Nassr a ganar la Liga Roshen tras siete años sin título, fue la más destacada del campeonato saudí.

Gracias a esa dupla, Ronaldo marcó 28 goles en la pasada Liga Roshen, frente a los 20 de João Félix, quien además dio 13 asistencias y fue premiado como mejor jugador del torneo.

Ronaldo fue criticado tras el debut mundialista de Portugal y algunos pidieron dejarlo en el banquillo.

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