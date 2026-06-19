El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, busca su primer triunfo en el Mundial 2026 ante Uzbekistán con su «fórmula de la victoria».

Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo el miércoles en la primera jornada, mostrando poca puntería.

Según el diario luso “Record”, alineará a João Félix, del Al-Nasr, para reforzar el ataque.

El martes, en la segunda jornada, Portugal se medirá a Uzbekistán.

Según el diario, el técnico cree que la presencia del delantero del Atlético de Madrid revitalizará el ataque liderado por Ronaldo, tras los escasos siete tiros a puerta frente a la República del Congo, la cifra más baja de la historia lusa en un Mundial.

La dupla, que la temporada pasada llevó al Al-Nassr a ganar la Liga Roshen tras siete años sin título, fue la más destacada del campeonato saudí.

Gracias a esa dupla, Ronaldo marcó 28 goles en la pasada Liga Roshen, frente a los 20 de João Félix, quien además dio 13 asistencias y fue premiado como mejor jugador del torneo.

Ronaldo fue criticado tras el debut mundialista de Portugal y algunos pidieron dejarlo en el banquillo.