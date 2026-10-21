«¿Por qué yo? No estaba preparado para esto»: el emotivo mensaje de Kvaratskhelia tras la pesadilla de la lesión

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, dirigió un emotivo mensaje a su afición tras sufrir una grave lesión durante el partido contra el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, en el que afirmó estar dispuesto a afrontar el proceso de recuperación con todo el dolor y las lágrimas que conlleva, y prometió regresar más fuerte que antes.

Kvaratskhelia publicó su mensaje a través de su cuenta de Instagram, hablando de la conmoción que vive tras la lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, y señalando que siempre se preparaba para los partidos rezando a Dios para salir ileso del campo.

La estrella georgiana dijo en su mensaje: "No ha pasado mucho tiempo, pero sigue dando vueltas en mi cabeza una pregunta: ¿por qué precisamente yo? Nunca escatimé nada por este deporte, y quizás me había preparado para este partido de la mejor manera de mi vida. Creía que estaba preparado para todo, pero no estaba preparado para esto".

Kvaratskhelia añadió que ha empezado a aceptar lo ocurrido como un destino divino, explicando: "Soy consciente de que Dios me eligió para esto, y si con ello he protegido a otros jugadores que estaban dentro del campo, estoy dispuesto a pasar estos meses entre trabajo, dolor y lágrimas".

El Paris Saint-Germain había anunciado que Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, una lesión que requiere que se someta a una intervención quirúrgica en los próximos días.

El club francés recibió un duro golpe con la pérdida de uno de sus elementos ofensivos más destacados, en un momento en el que continúan las competiciones de la temporada tanto a nivel nacional como europeo, mientras el jugador afronta una larga etapa de tratamiento y rehabilitación antes de volver a los terrenos de juego.

Promesa de volver más fuerte

A pesar de la dificultad de la situación, Kvaratskhelia quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a su afición, prometiendo no rendirse durante su ausencia y asegurando que su objetivo es regresar más fuerte.

Dijo: "Sé que debo volver más fuerte que antes, por mi afición, que siempre está a mi lado. No os voy a fallar, os lo prometo, y no escatimaré esfuerzos ni por un solo instante".

La estrella del Paris Saint-Germain cerró su mensaje agradeciendo a todos los que lo apoyaron tras la lesión, diciendo: "Gracias a todos por vuestro apoyo, nos vemos pronto".







