¿Por qué ve Yamal todos los partidos del Real Betis?

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, aseguró que no se pierde ningún partido del Villarreal ni del Real Betis en LaLiga.

El diario Mundo Deportivo informó de que Yamal le contó a Valdano que ve muchos partidos de fútbol, concretamente todos los encuentros de la Premier League y todos los del Paris Saint-Germain en la Champions League.

Además, Yamal no se pierde ningún partido del Villarreal ni del Real Betis en LaLiga, porque ver a estos dos equipos es lo más divertido para él.

El Real Betis de Manuel Pellegrini se parece en algunos aspectos al Barcelona actual, ya que impone su dominio en el partido a través de la posesión del balón, gracias a futbolistas que saben dar el pase y manejar el ritmo, como Isco o Fornals, pero también cuenta con tres armas ofensivas arriba que juegan de forma directa, superan a los rivales en los duelos individuales por las bandas y llegan al área con muchísima ferocidad.

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Están Antony por la derecha y Abde Ezzalzouli por la izquierda, dos jugadores extraordinarios, con un nivel que les permitiría jugar en el Barcelona. En el centro del ataque, Cucho Hernández cumple el papel del delantero goleador que pelea cada balón, y probablemente habría competido por el título de máximo artillero de LaLiga si jugara en un equipo más grande.

El Real Betis, rival del Barcelona en el partido de mañana, ocupa el liderato compartido de la Champions League, igualado a puntos con el Paris Saint-Germain, el Barcelona y el Real Madrid, después de lograr dos victorias emocionantes: la primera por 3-2 ante el Lille y la segunda por el mismo resultado ante el Oporto, en dos partidos en los que remontó el marcador.