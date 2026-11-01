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Virgil van Dijk terminó indignado después de que no se señalara un penalti a favor del Liverpool por un agarrón de la camiseta a Alexander Isak en la primera parte de la derrota por 1-0 ante el Arsenal en Anfield el domingo. El neerlandés se preguntó por qué un delantero tiene que protestar cuando hay tantas cámaras en el campo. El gol tempranero de Kai Havertz bastó para que el Arsenal se colocara líder con tres puntos de ventaja.

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Van Dijk insiste en que el penalti sobre Isak era claro

El Liverpool consideró que debía haberse señalado penalti cuando Jurrien Timber sujetó de la camiseta a Isak mientras un centro atravesaba el área, pero ni el árbitro Andy Madley ni el VAR intervinieron. En declaraciones a Sky Sports, recogidas por el Express, Van Dijk afirmó: «Creo que era un penalti claro. He vuelto a ver la jugada y he visto que se pitan acciones así. Hoy no ha sido así».

Preguntado por si Isak debería haber protestado más para convencer al árbitro, Van Dijk respondió: «Tenemos 50 cámaras. ¿Por qué tiene que protestar si hay tantas cámaras? Todo el mundo lo ha visto. Al final no se pitó y, por desgracia, perdimos el partido, así que enhorabuena al Arsenal».

El Liverpool lamenta las ocasiones falladas

Van Dijk admitió que el Liverpool, que vio cómo Florian Wirtz estrellaba un balón en el larguero y Alexis Mac Allister remataba de cabeza por encima de la portería una ocasión clara antes del descanso, podría haber hecho más en el último tercio del campo: «Estoy decepcionado. Jugábamos en casa y tuvimos algunas ocasiones. Lo intentamos todo. Podríamos haberlo hecho un poco mejor en los últimos 15 minutos para meter más balones en el área».

Y añadió: «Hoy no fue suficiente y por eso me siento decepcionado. Cuando encajamos el gol, jugamos mucho mejor. Alexis podría haber cambiado el partido».

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Iraola respalda a Van Dijk sobre el penalti

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, se mostró igual de tajante sobre la acción de Isak: «Era un penalti claro. Le agarra de la camiseta, todos podemos ver que le agarra de la camiseta. El balón pasa a solo un centímetro por delante de Alex. Alex iba a golpearlo delante de la portería. El hecho de que me preguntéis siquiera si debería haberse tirado al suelo, ese es el problema. Si se tira al suelo, para mí pitan el penalti. Lo pitan, al cien por cien».

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El español también señaló el error en un saque de puerta que propició el gol de la victoria de Havertz: «Todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Creo que hay cosas del equipo que me encantan, en cuanto a las ganas y el espíritu. Hay algo que me gusta de este equipo, pero hoy nos equivocamos en un saque de puerta y encajamos un gol a partir de ahí. Son cosas que sin duda tenemos que mejorar».

¿Qué le espera al Liverpool?

La derrota puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Liverpool en todas las competiciones y dejó a Iraola con muchas cuestiones que abordar antes del próximo partido.

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El Liverpool debe rehacerse rápido: el miércoles visita al Fenerbahce en la Champions League.