El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, defendió su decisión de sustituir al capitán Cristiano Ronaldo entre los dos tiempos del partido ante el Al Ettifaq, disputado ayer martes, en la tercera jornada de la Roshn Saudi League de profesionales.

El Al Nassr se marchó al descanso perdiendo (2-0) tras jugar con diez futbolistas después de la expulsión de su portero Bento, lo que llevó a Postecoglou a sustituir a Ronaldo entre los dos tiempos e introducir en su lugar a Abdullah Al Khaibari, logrando en la segunda parte dar la vuelta al marcador y ganar (3-2).

El técnico australiano reveló durante la rueda de prensa que su confianza absoluta en la capacidad del equipo para remontar comenzó a fraguarse entre los dos tiempos del partido, tras ir perdiendo por dos goles, y subrayó que pidió a los jugadores en el descanso no rendirse y centrarse en aprovechar más los espacios por las bandas.

Y añadió, según recogió el diario saudí "Sport", que los dos goles del Al Ettifaq no eran tan preocupantes como para impedir la remontada, especialmente porque llegaron mediante disparos, aclarando que los ajustes tácticos que se realizaron apoyándose en las bandas dieron su fruto al invertir la balanza.

Postecoglou elogió la fuerte personalidad y el espíritu combativo que mostraron las estrellas del equipo, considerando que lo logrado no fue fruto únicamente del aspecto técnico, sino resultado de la determinación de los propios jugadores por volver al partido y arrebatar la victoria.



El entrenador se refirió a las ausencias, aclarando que el portero Nawaf Al Aqidi atraviesa una lesión que lo apartó del encuentro, lo que llevó al cuerpo técnico a apostar por un portero joven que ofreció un buen nivel, subrayando que el Al Nassr siempre se muestra con su personalidad y su gran valía.

Postecoglou también defendió su audaz decisión de realizar varios cambios que incluyeron la sustitución de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, aclarando que tenía plena confianza en la capacidad de los suplentes para aportar al equipo lo necesario, algo que los jugadores tradujeron sobre el terreno de juego mediante una contribución eficaz a cambiar la imagen del equipo y alcanzar el objetivo deseado.

Postecoglou concluyó sus declaraciones expresando su gran orgullo por la determinación de los jugadores, señalando que el equipo gestionó con sensatez las difíciles circunstancias y el agotador calor, logrando así convertir la desventaja en una victoria valiosa y merecida.