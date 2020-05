¿Por qué acusan a selecciones africanas de cambiarse la edad?

Nigeria y Níger son dos de los conjuntos que han sido más señalados por parte de la comunidad internacional.

Dos cuestionamientos son los predominan históricamente entre las selecciones africanas. La primera de ellas es que, pese a contar con buenas individualidades, no son disciplinadas tácticamente hablando, algo que les ha costado para trascender a nivel mayor. La segunda: la duda en torno a la veracidad de sus edades, sobre todo en categorías menores.

Esta última se ha vuelto más resonante de un tiempo para acá, entre mediados de los 80 y la década de los 90. En aquella época comenzaron a darse los primeros éxitos de representativos juveniles en los Mundiales Sub 17 y 20. y abanderaron esos primeros pasos.

Pero en medio de esos títulos, en 1989, justo en el año que la FIFA descalificó a de 90 por el tema de los cachirules, el órgano rector también investigó y posteriormente sancionó a las Súper Águilas de competiciones oficiales por dos años.

Más equipos

Esto a raíz de que se confirmó que habían registrado elementos con documentos alterados en torneos previos. Además, les quitaron la sede del certamen ecuménico de 1991, el cual finalmente se llevó a cabo en . Su credibilidad no volvió a ser la misma desde entonces; sin embargo, el órgano rector juró que no se repetiría la situación.

Fueron numerosas las voces de los adversarios que se preguntaban si los oponentes tenían los años que decían debido a su físico. Eran varios centímetros de altura y kilos respecto a sus adversarios latinoamericanos, europeos, asiáticos u oceánicos. Pero en automático las suposiciones se descartaban por salir de los derrotados. Los cegaba su dolor, advertían las autoridades futbolísticas.

“Somos una selección Sub 17 y somos mejor que cualquier otra de la categoría, pero no ante jugadores de 35 o 40; lo que aparentan para mí”, denunció Fabrizio Buschiazzo, capitán de , en el 2013, luego de ser eliminados.

Pero la bomba la lanzaron ellos mismos en 2000. "Utilizamos a mayores en campeonatos juveniles. Lo sé, ¿por qué no decirlo? Es la verdad, siempre hacemos trampa. Es un hecho", afirmó a la BBC el otrora presidente de la Federación, Anthony Kojo Williams.

En 2009, más suspicacias surgieron apenas se supo que 15 jugadores del plantel Sub 17 tuvieron que ser sustituidos de último momento y sin explicación oficial alguna. “Stanley Okoro, por ejemplo, no tiene nada qué hacer en ese equipo, lo cual todo mundo sabe. No puede tener menos de 33 ó 34”, reveló el exmediocampista Adokie Amiesimaka. El extremo formó parte de aquella escuadra subcampeona.

En 2016, el escándalo se destapó nuevamente. Nigeria, la bicampeona defensora en aquel momento, quedaba fuera del Mundial Sub 17 de la . ¿La razón? 26 jugadores de los inscritos en la Eliminatoria Africana no aprobaron la Imagen por Resonancia Magnética (IRM), mecanismo empleado, junto al de la densidad ósea, para verificar la edad.

Uno de los casos de mayor polémica consistió el de Abuchi Obinwa, quien poseía sus actas y pasaportes en regla mas, el IRM lo delató. En ese misma Copa del Mundo en India, las miradas se posaron sobre Níger. Cinco miembros de la nómina —Rachid Soumana, Ismael Issaka, Yacouba Aboubacar, Habibou Sofiane e Ibrahim Boubacar— tenían fecha de nacimiento del día límite para participar en la justa: el 1° de enero del 2000. Al final no se les comprobó nada.

Eso sí: de los ghaneses, vencedores en 1991 y 1995 en Sub 17 y 2009 en Sub 20, por ahora no se les ha podido objetar nada al respecto en cuanto a sus logros. No obstante, la falta de transparencia tanto de la región como de la FIFA empañan sus victorias.

“En África es fácil cambiar tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, pagar entre 35 y 50 dólares, y en unas cuantas horas completas el proceso”, expuso el periodista nigeriano George Onmonya acerca del asunto. Más que un tema, un tabú y una problemática en su continente.