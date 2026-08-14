¿Por qué se retrasó la salida de Moussa Diaby del Al-Ittihad saudí?

El fichaje del extremo francés Moussa Diaby, procedente del Al-Ittihad saudí con destino al Bayer Leverkusen alemán, se ha convertido en uno de los asuntos más complicados del actual periodo de traspasos, a pesar de existir un deseo serio y mutuo entre todas las partes para cerrar la operación y devolver al jugador a la competición de la Bundesliga.

Informaciones de la prensa alemana difundidas por el periodista Patrick Scherer, especializado en seguir la actualidad del Bayer Leverkusen, revelaron las verdaderas razones que están detrás del retraso en el anuncio oficial de la operación hasta el momento, señalando que las negociaciones entre la dirección del Al-Ittihad y el club alemán chocan con un obstáculo principal que frena la firma definitiva.

Según los detalles aportados, el aspecto económico relativo al valor del traspaso del contrato del jugador no supone ningún impedimento entre ambos clubes, ya que la dirección del Al-Ittihad alcanzó un acuerdo casi total con la dirección del Bayer Leverkusen para cerrar la operación por una cantidad cercana a los 30 millones de euros, cifra que contó con la aprobación de ambas partes para iniciar los trámites del traspaso.

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Los acuerdos no se limitaron únicamente a la dirección de ambos clubes, sino que se extendieron para incluir las condiciones personales del propio jugador; ya que el Bayer Leverkusen cerró su acuerdo completo con Moussa Diaby sobre los detalles del nuevo contrato y las cláusulas relativas a su salario y su duración, en medio de un enorme deseo del internacional francés de regresar de nuevo a las filas de su antiguo equipo.

A pesar del supuesto cierre en cuanto al valor de la operación y a las cláusulas del contrato del jugador, el único punto de discordia que impide cerrar el expediente radica en los aspectos del arreglo económico entre el jugador y su club actual; ya que las sanciones económicas y las cantidades pendientes de Diaby con la dirección del Al-Ittihad exigen una solución definitiva antes de firmar los documentos de la salida oficial.

La dirección del Leverkusen busca en estos momentos presionar para resolver este asunto pendiente lo antes posible, con la esperanza de cerrar oficialmente la operación y que el jugador se incorpore a los entrenamientos con el grupo, mientras la dirección del Al-Ittihad continúa estudiando las opciones disponibles para garantizar el cierre del expediente de forma que preserve los derechos económicos y contractuales del club.