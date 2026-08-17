Informes periodísticos turcos han revelado los entresijos complejos que se esconden tras el retraso en el anuncio del traspaso del uruguayo Darwin Núñez al Trabzonspor, pese a que las negociaciones han llegado a sus fases finales.

Según el sitio turco "61saat", el principal obstáculo no está relacionado con el deseo de ambas partes, sino con las condiciones económicas a las que se aferra el Al-Hilal saudí. El club saudí exige incluir una cláusula de compra obligatoria en el contrato de cesión, con un valor que oscila entre los 30 y los 35 millones de euros, en un intento de recuperar buena parte de su inversión en el delantero.

El sitio señaló que las negociaciones se complican aún más debido a los pagos atrasados del jugador, que ascienden a 12 millones de euros en el Al-Hilal, y ambas partes siguen buscando un mecanismo para saldar dicha cantidad y los impuestos derivados de la misma, punto que ha provocado el aplazamiento de la fecha prevista de llegada de Núñez a Turquía, que estaba fijada para el 15 de agosto.

Por su parte, el Trabzonspor ha mostrado una gran flexibilidad, anunciando su disposición a asumir 8 millones de euros del salario del jugador, aunque muestra una clara reticencia a aceptar la elevada cláusula de compra obligatoria, lo que representa el punto de discrepancia esencial que alarga las negociaciones.

Pese a estas complicaciones, el sitio turco asegura, citando fuentes cercanas al club, que la voluntad de ambas partes sigue en pie para cerrar el acuerdo, que ha entrado en fases avanzadas, a la espera del consenso final sobre el reparto del salario y los detalles de la cláusula de compra.