¿Por qué se pelearon Simeone y el Burrito Ortega en River?

El ídolo del Millonario dijo que se había sentido "traicionado" por el DT de Atlético de Madrid cuando ambos estuvieron juntos en el club.

"A mí me dolió porque fue como una traición. Hay gente que se cree más importante que el club. Es un gran entrenador pero hay otras cosas que yo priorizo". La firma la pone Ariel Ortega y el apuntado es Diego Simeone. 12 años pasaron desde aquel tenso momento y mucha agua corrió debajo del puente, pero el Burrito tiene memoria de elefante. Y no se olvida ni perdona la actitud del Cholo, otrora amigos, cuando estuvieron juntos en River.

El actual entrenador de desembarcó en Núñez a fines de 2007 luego de un exitoso paso por Estudiantes. Con Juan Sebastián Verón en la cancha, había logrado el histórico Apertura 2006 ante Boca. El Millonario, en cambio no atravesaba sus mejores años. El club no levantaba un campeonato desde 2004 y acumulaba frustraciones en los certámenes internacionales, mientras el Xeneize saboreaba las mieles del triunfo en todos los ámbitos. Simeone, sin embargo, le había propinado uno de los golpes más contundentes al rival de toda la vida, ganándose así, tal vez indirectamente, el lugar en el banco de suplentes del Monumental.

Ortega vivía su propio drama. Luego de una fuerte recaída a principios de 2007, volvió con todo para el segundo semestre, pero falló a la hora de romper la sequía de títulos con el Káiser al mando. Y para cuando el Cholo se puso el buzo, él ya estaba listo. Excompañeros en el seleccionado, nadie conocía mejor al otro. "Ariel es un crack", dijo en su presentación, reafirmando así la confianza entre ambos.

El Burrito jugó 14 partidos en el campeonato y metió un solo gol, ante Gimnasia, en una goleada como local por 4-1. Pero su importancia estuvo por encima de lo que ilustran los números: fue el conductor y el capitán que necesitaba un plantel joven. Se lució haciendo dupla en la delantera con Diego Buonanotte, la figura y el goleador de aquel equipo, pero también generando un vistoso juego en el mediocampo junto a Augusto Fernández, Matías Abelairas y Leo Ponzio.

Pero mientras adentro de la cancha la rompía, afuera la historia era bien distinta. Su adicción volvió a tomar el centro de la escena en marzo, cuando luego de un triunfo por , protagonizó unos incidentes en Rumi, un boliche en a pocas cuadras del Monumental, que terminaron con una denuncia de su esposa, Daneza Molineris, por "amenazas". Eso produjo un pedido de José María Aguilar al cuerpo técnico para que no haya sanción, lo cual empezó a resquebrajar la confianza. Y todo detonó tres meses más tarde, en junio, con River ya campeón, en la previa de la última fecha ante : llegó tarde al entrenamiento, el DT lo echó de la concentración y no pudo siquiera estar en los festejos en el Florencio Sola. El problema, claro, era que esa escena se había repetido a lo largo de todo el semestre y se había mantenido oculta de los ojos curiosos. Hasta que dejó de estarlo en el peor momento posible.

"Me voy por culpa del cuerpo técnico. Este era el último partido; me dejaba jugar y el lunes me agarraba aparte y me decía todo lo que me tenía que decir. Esto pasa porque es un vigilante y un mala leche. A esta altura de mi carrera, no puedo permitir que me forree así este tipo", explotó Ortega, horas después del hecho. Ya estaba todo consumado, pero la mediación de Aguilar le daba una vida más. Sin embargo, en agosto se produjo el recordado hecho en la estación de servicio de Palermo... Punto final.

"Hacía todo para ponerme a todos en contra, y la verdad es que no lo lograba porque mucha gente me quería mucho. Mis compañeros siempre me bancaron aunque me arrepiento por fallarles, por faltar a entrenamientos...", recuerda, ahora, el exjugador, con el remordimiento a flor de piel. Pero la bronca intacta.