Por qué se juega a puerta cerrada y sin público el Bayen Múnich vs. Barcelona de la Champions League 2021-2022

La pandemia del coronavirus se vuelve a cebar con el fútbol. Esta vez, en la región alemana de Baviera. El primer ministro del territorio germánico, Markus Söder, ha confirmado este martes que el Bayern de Múnich-Barcelona del miércoles 8 de diciembre se disputará a puerta cerrada.

Será el partido decisivo que dirimirá el futuro del Barça en la Champions League, tras el empate a cero cosechado ante el Benfica en el Camp Nou en la penúltima jornada y que lo deja todo abierto. El conjunto culé necesita igualar o mejorar el resultado que obtendrá el equipo portugués ante el Dinamo de Kiev, que puede clasificarse si gana a los ucranianos y el Barça no hace lo propio ante el Bayern.

El conjunto de Xavi Hernández tendrá la posibilidad de clasificarse para los octavos de final en un estadio en el que no habrá público, tal y como ha contado Söder a la cadena Bayerischer Rudfunk: "Es importante decidir hoy de forma unitaria para todo el país que no se admita a espectadores. Si esto no funciona a nivel federal, lo haríamos solos a nivel de Baviera".

Minutos después, en su cuenta de Twitter, el mismo ministro lo confirmó: "El fútbol tiene una importante función como ejemplo. Ahora mismo tenemos que reducir contactos en todas partes".