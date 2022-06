Por qué se ha roto el pacto de fichajes entre el Real Madrid y Atlético Madrid, desde cuándo y cómo funcionaba

El fichaje del juvenil Fortea por parte de los blancos rompe una relación de no agresión que duraba más de diez años.

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid y el Atlético han vivido en paz durante los últimos tiempos gracias a un pacto de no agresión formalizado hace ya más de diez años. Sin embargo, este trato ha saltado por los aires con el fichaje del juvenil Jesús Fortea, perla de la cantera atlética que, según avanzó "Marca", va a cambiar la Ciudad Deportiva del Atlético en Alcalá por la del Madrid en Valdebebas. Una situación que hacía mucho tiempo que no sucedía y que puede suponer el principio de una guerra de fichajes entre canteras rivales.

¿Cómo funcionaba el pacto de no agresión Real Madrid-Atlético?

La idea de este pacto, no escrito pero acordado entre las direcciones deportivas y secundado por los altos cargos, era que ningún jugador desde categorías inferiores hasta el primer equipo podía ser fichado o tanteado por el vecino, por lo menos sin una consulta previa. Es decir, lo que se buscaba era que los ojeadores y directivos no tentasen a futbolistas a espaldas del rival. De esta forma se evitaba entrar en una batalla de fichajes entre las dos canteras más potentes de la capital.

Es cierto que no siempre se ha cumplido. En los últimos años ha habido jugadores que han sido sondeados por parte de ambos clubes a espaldas del rival. Sin embargo, la relación era sana y nunca se ha caído en el enfado. De hecho, se han llegado a cerrar dos ventas entre los primeros equipos: Theo y Marcos Llorente. Ambas operaciones fueron aprobadas por sus respectivos presidentes y no supusieron ningún problema ya que se hicieron de cara. El Madrid ha tratado en otras ocasiones de firmar a estrellas rojiblancas como Agüero o Forlán, pero siempre puso por delante mantener la buena relación con el club vecino.

Ese pequeño hilo de confianza se ha ido desgastando estos meses. Algunos acontecimientos han provocado que, especialmente en el lado blanco, haya crecido el descontento. Lo más grave ha sido la salida del Atlético de Madrid de la Superliga y su entrada en LaLiga Impulso, aceptando firmar su acuerdo con CVC. En la primera, no aguantó las presiones de la UEFA y de sus aficionados y, sin aviso previo, se echó para atrás días después de anunciar la competición. En el caso de CVC, aceptó entrar víctima de los problemas económicos que está atravesando. El Madrid veía al Atleti un gran aliado en ambas cruzadas y en las dos se ha ido por el lado contrario.

A esto se le puede sumar el 'no pasillo' en el Metropolitano el día del derbi. Los del Cholo Simeone, con el apoyo de los dirigentes, decidieron no homenajear al campeón de Liga. Esto y la pancarta desplegada en las afueras del estadio el día del partido ("Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo) enfadaron mucho a algunos directivos blancos, que no entendieron los gestos teniendo en cuenta la buena relación que existía en los últimos años.

Esto ha provocado que los nuevos sondeos por parte de los ojeadores rojiblancos a jugadores del Madrid hayan terminado por agotar la paciencia en el Bernabéu. A partir de ahora será más común empezar a ver a jugadores que den el salto de un lado de la ciudad al otro. Una guerra de canteras que veremos si se traslada también a los primeros equipos...