¿Por qué Ronald Koeman fue expulsado en el Barcelona vs. Granada de LaLiga 2020-21?

González Fuertes puso en el acta del partido que el técnico holandés fue expulsado por decirle al cuarto árbitro “vaya personaje".

El entrenador del F.C.Barcelona, Ronald Koeman vio la tarjeta roja, en el partido que le enfrentaba al Granada y que pudiera afectar a su presencia en el banquillo en el próximo encuentro ante el Valencia e incluso en el siguiente ante el Atlético de Madrid, partido que bien puede valer una Liga, caso de seguir manteniendo sus opciones al campeonato. Según reveló Iturralde González en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, esta temporada, todos los entrenadores expulsados con roja directa reciben una sanción asegurada de dos partidos.

¿Por qué Koeman fue expulsado en el Barcelona vs. Granada?

La expulsión del técnico azulgrana llegó poco después de que el Granada consiguiera empatar el choque, merced a una buena jugada culminada por Machís. Fue entonces cuando Koeman se dirigió al colegiado y le comentó algo que, a juicio del árbitro González Fuertes, ha sido merecedor de tal decisión. Los nervios afloraron en el entrenador que se vio obligado a dirigir a su equipo desde la grada, durante buena parte de la segunda parte. Desde allí vio cómo el Barça perdía el encuentro (1-2).

El propio González Fuertes puso en el acta arbitral del partido que el técnico holandés fue expulsado por decirle al cuarto árbitro “vaya personaje".

"Es increíble que me saquen la roja"

"Según Carles Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo del cuarto árbitro. Ni lo he insultado ni nada. Es increíble que me saquen la tarjeta roja, pero si él quiere ser el protagonista de la noche, gracias", dijo Koeman tras el partido.