¿Por qué Rayados de Monterrey no juega la Copa Sky 2022?

Rayados será uno de los diez equipos ausentes de la Copa Sky 2022.

La Copa Sky será un torneo amistoso y de carácter no oficial que disputarán algunos equipos de la Liga MX con la intención de que los jugadores adquieran su mejor forma física y ritmo previo al arranque del Clausura 2023. A diferencia de la Copa GNP, en este certamen participarán 10 clubes y no ocho, donde la ausencia más notable será la de Rayados.

Es decir, América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Necaxa, el polémico Mazatlán FC, Atlas, Chivas, Tigres y Santos son los equipos que tendrán participación en el torneo copero que se llevará a cabo del 12 al 13 de diciembre.

El Monterrey cumplía con los requisitos, dado el rating local y regional que genera en el Norte de la República. Además, su basto plantel, cuya base ganó el Apertura 2019, sigue siendo uno de los más competitivos.

Aunque por ahora no hay una versión certera del por qué no participará Monterrey, la declinación de su invitación a la Copa GNP en 2020 a raíz de que 'Turco' Mohamed (ex técnico de la Pandilla) lo consideraba perjudicial y arriesgado para sus futbolistas antes de arrancar el torneo oficial.