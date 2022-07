El jugador portugués no desea seguir en el equipo de 'Old Trafford'

Cristiano Ronaldo ha solicitado el traspaso al Manchester United, tal y como varios medios de comunicación, entre ellos 'GOAL', han confirmado durante este fin de semana. Así pues, la estrella portuguesa abandonaría el equipo británico tan solo un año después de su regreso.

Por qué quiere irse Cristiano Ronaldo del Manchester United: motivos y posibles destinos

Durante toda la temporada se ha especulado con el hecho de que Cristiano Ronaldo no estaba contento en el Manchester United. El inicio con Solskjaer no fue bueno y en apenas pocos meses se quedaron sin opciones de pelear por el título de Premier League.

Y el final de temporada no ha sido mejor: el United se ha quedado fuera de la Champions y la relación con Ralf Rangnick no era del todo buena. No hay más que ver que llegó incluso a ser suplente en algunos partidos.

Sin embargo, el principal motivo por el que Cristiano Ronaldo desea irse del Manchester United es deportivo. El equipo de Old Trafford lleva varias temporadas sin pelear por títulos y Cristiano quiere estar en un equipo que esté entre los mejores de Europa.

Y, sobre todo, lo que más desea el luso es seguir jugando la UEFA Champions League, algo que el United no hará la próxima temporada. Cabe recordar que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de la competición.

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo la próxima temporada?

Es la gran pregunta en estos momentos. El United no tiene intención de venderle, esa es la primera postura oficial que se ha podido conocer, pero el mercado es muy largo y si Cristiano Ronaldo desea irse, lo normal es que lleguen buenas ofertas que hagan replantearse la situación al United.

Equipos como el Bayern de Múnich o el Chelsea ya han salido como posibles destinos del portugués, aunque ha sido el Nápoles el primer equipo en mostrar interés en su fichaje, según ha informado 'The Athletic'.