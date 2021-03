¿Por qué Pumas Femenil no jugaba en el Estadio Olímpico de CU?

El Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil comenzó y las escuadras están listas para dar lo mejor de sí en cada jornada. Uno de los equipos más prometedores es Pumas, club que captó los reflectores esta campaña por adoptar una nueva casa.

Las Universitarias, así como el equipo varonil, son representantes de la UNAM. Sin embargo, a diferencia del cuadro de la Liga MX, ellas optaron por, desde sus inicios, jugar sus partidos como locales en la Cantera y no en el Estadio Olímpico Universitario.

Para esta campaña esa situación cambió y las Pumas ya se presentaron en el recinto del Pedregal para buscar imponer condiciones en uno de los estadios más significativos e imponentes del futbol nacional.

A continuación, en Goal te contamos las razones por las cuales no jugaban en este estadio:

De acuerdo con las mismas jugadoras del equipo, Cantera es un lugar que deportivamente les beneficia bastante. Ahora, la directiva Universitaria les ofreció regresar al Olímpico Universitario y, a pesar de la mística de su anterior hogar, aceptaron la invitación para jugar en el coloso del Pedregal.

No se podía saber! Cómo que se les ofreció el Olímpico antes y ellas ponderaron lo deportivo y decidieron no jugar ahí? Caray... Qué será de los super reporteros y teorías de conspiración? Ahora cómo van a ganar followers o views? NADA ES PERFECTO PERO NO TODO HA SIDO MALO 😉😎 pic.twitter.com/YpzRq6sA5w