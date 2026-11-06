El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje del joven talento JJ Gabriel, quien ya ha comenzado a entrenar en la capital española, como paso previo a su incorporación al equipo del Castilla.

Durante una entrevista exclusiva con el diario "Marca" en Madrid, el jugador de 16 años habló de sus ambiciones y de su futuro, y reveló con claridad cuál es su mayor sueño.

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El diario español le presentó a Gabriel la primera portada que protagoniza, la misma portada que anuncia su esperada incorporación al Real Madrid. El jugador miró la portada y sonrió, antes de preguntar: "¿Puedo quedármela?", mientras permanecía de pie sosteniéndola como un niño que acaba de conseguir su cromo favorito.

El jugador lleva días viviendo en la ciudad que aspira a convertir en su hogar, pasea por sus calles y, lo más importante, entrena a razón de dos sesiones diarias; la primera por la mañana sobre el césped, en solitario y bajo la supervisión de un entrenador personal, y la segunda por la tarde en el gimnasio.

Esto llega después de que ya se haya alejado de la rutina diaria del equipo filial del Manchester United, el club al que todavía sigue vinculado oficialmente.

¿Por qué el Madrid y no el Barcelona?

Su elección no le genera ninguna duda. Cuando se le preguntó por qué prefería al Real Madrid antes que al Barcelona, respondió con la expresión de su rostro antes de hablar: "Por supuesto, Madrid".

A su lado, su padre, Joe Osiarouel, exfutbolista, corrobora lo mismo entre risas. Padre e hijo reciben al diario con amabilidad, pero JJ no ha llegado a Madrid sin objetivos claros, pues dice en su inglés antes de marcharse agradeciendo el regalo: "Mi sueño es ganar el Balón de Oro", y luego se va llevando entre las manos el ejemplar de "Marca".

Gabriel no podrá disputar la Youth League con la camiseta del Real Madrid esta temporada, la competición en la que anteriormente brilló marcando un triplete, porque todavía sigue vinculado al Manchester United, que conserva su nombre en sus registros, a pesar de que ha dejado de entrenar con los Red Devils.

Las razones del retraso

La normativa y los plazos explican el retraso en el anuncio del fichaje, ya que el artículo 19 del reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores prohíbe, por lo general, el traspaso internacional de jugadores antes de que cumplan los 18 años. Pero permite una excepción para los jugadores de entre 16 y 18 años que tengan nacionalidad europea y que se trasladen dentro del ámbito europeo.

El manual de la FIFA establece que el jugador que posea un pasaporte de uno de los países de la Unión Europea puede acogerse a esta excepción, incluso si proviene de fuera de la Unión Europea, lo que convierte el pasaporte irlandés que posee JJ Gabriel en un factor decisivo para completar el fichaje.

A esto se suma el factor del calendario, ya que el mercado de fichajes de invierno en enero será la primera ventana que permita inscribirlo oficialmente, por lo que el retraso en el anuncio del fichaje no se considera algo extraño, según personas cercanas al jugador.

Mientras tanto, el Manchester United estudia cómo compensar la marcha de un jugador con un gran potencial, que representa una dolorosa pérdida para el club.

Y si JJ Gabriel acaba incorporándose al Real Madrid, al ser un club extranjero para los británicos, el United recibirá una compensación por formación estimada en unas 350.000 libras esterlinas.