¿Por qué Pep Guardiola "borró" a Bravo del Manchester City-Arsenal?

Este miércoles volvió a la acción en la Premier League, tras la larga suspensión a causa de la pandemia del coronavirus. Más de tres meses después, el balón vuelve a rodar en : se mide ante el de Mikel Arteta en una jornada aplazada en su momento por la disputa de la final de la en la que el cuadro de Pep Guardiola superó al 2-1.

Y para este cruce sorprendió que Claudio Bravo no apareciera en el banco de suplentes, como fue la tónica hasta antes del parate del fútbol inglés. En la titularidad es fijo Ederson; sin embargo, el DT español optó por enviar a la banca a Scott Carson en desmedro del arquero chileno. Junto al ex permanecen a la espera de sumar minutos: Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Rodrigo, Foden, Bernardo, Sané y Sergio Agüero.

El artículo sigue a continuación

¡Aquí llega la alineación del City! ONCE | Ederson, Mendy, Laporte, Eric, Walker, Gündogan, De Bruyne, Silva (c), Mahrez, Sterling, Jesus. BANQUILLO | Carson, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Rodrigo, Foden, Bernardo, Sané, Agüero. ⚽ #MCIARS 🔵 #MCFCEspañol pic.twitter.com/0eJrCloqms

Lo anterior se da luego que el propio Guardiola confirmara que en el reinicio de la competencia apostaría por las rotaciones debido a la nutrida agenda de los Citizens. Respecto a la utilización de toda su plantilla, el español sostuvo que “me preocupan las lesiones. Estamos listos para jugar un partido, pero para jugar otro tres o cuatro días después… no. Tenemos que hacer rotaciones y utilizar a todos los jugadores. Están en buenas condiciones, naturalmente. Puedes jugar después de dos semanas, pero no después de tres meses. Tenemos que empezar la temporada”.

Entonces, ¿por qué "borró" a Bravo? según supo Goal, el motivo por el que el estratego no consideró al otrora capitán de La Roja se encontraría justamente porque no está apto físicamente para el duelo ante los Gunners, al igual que João Cancelo y John Stones. De momento, el chileno solo vio acción en cuatro partidos del curso, en los que en tres fue estelar, registrando escasos 346 minutos. En ese lapso, el otrora capitán de La Roja recibió 7 goles y realizó 8 paradas. Su contrato expira a final de esta temporada.

Official reason for Stones, Bravo and Cancelo squad omissions is: “not fully fit”