Por qué Ocampos y Fernando no juegan el Sevilla vs. Elche y cuánto tiempo estarán de baja

El argentino y el brasileño acabaron el derbi con problemas físicos y no pudieron participar en el partido de LaLiga de este miércoles ante el Elche.

El Sevilla se medía este miércoles al Elche en el partido aplazado de la segunda jornada de LaLiga. Los de Nervión llegaban al duelo en un buen momento tras volver a la senda de la victoria en el derbi sevillano ante el Betis pero el duelo ante el terno rival dejó una dura resaca en forma de ausencias para el partido ante los ilicitanos, donde Lopetegui no pudo contar con cuatro hombres decisivos: Joan Jordán, Diego Carlos, Ocampos y Fernando.

Por qué Ocampos y Fernando no juegan el Sevilla vs. Elche y cuánto tiempo estarán de baja

Ya en el derbi del pasado domingo, Fernando Reges tuvo que ser sustituido con problemas físicos y tuvo que dejar su sitio en el campo a Gudelj. El Sevilla no quiso dar pistas del alcance de su dolencia pero no volvió a entrenarse aún y no entró en la lista de convocados ante el Elche.

Por su parte, Lucas Ocampos reapareció hace sólo unos días tras la dura entrada de Djené en el partido ante el Getafe que le ocasionó una lesión en el tobillo. El argentino había acumulado muchos minutos en los últimos partidos y tampoco está por problemas físicos en el partido ante los ilicitanos. Ya no se entrenó el pasado martes y tampoco entró en una convocatoria en la que tampoco estuvieron los sancionados Diego Carlos y Joan Jordán.