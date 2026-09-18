«¿Por qué no nos rebelamos?»: enfado en España por ignorar las opciones de Yamal en el Balón de Oro

La prensa española muestra su malestar por descartar la idea de que un jugador de la selección de "La Roja" gane el Balón de Oro, galardón que se otorga al mejor jugador del mundo del año 2026, pese a haber ganado el último Mundial.

Con la proximidad de la gala del Balón de Oro, prevista para el próximo mes de octubre, se ha intensificado el debate sobre la identidad del candidato más destacado a llevarse el premio, entre nombres como el del francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el argentino Lionel Messi y el español Lamine Yamal.

Durante su participación en el programa "El Larguero" de la cadena "SER", el periodista español Manu Carreño dijo: "¿Sabéis lo que me cabrea? Que estemos casi asumiendo que no lo va a ganar un español y no nos rebelamos".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Decimos: bueno, pues igual se lo dan a Mbappé o igual a Kane, porque han hecho un buen rendimiento y tal. Pero, al mismo tiempo, no ha habido nadie que haya hecho una temporada excepcional hasta el punto de romperlo todo y ganar el Balón de Oro".

Crítica a la paradoja del Mundial

Carreño fue más allá, citando la historia de la selección española en el Mundial y considerando que la conquista del título por parte de España no se reflejó en la carrera por el Balón de Oro en las dos ocasiones en que "La Roja" logró el trofeo.

Dijo: "Al final, el año que España ganó su primer Mundial, en 2010, no nos lo dieron, y ahora hemos ganado el segundo Mundial y tampoco nos lo dan".

Y continuó: "Y luego todo el mundo dice que el Mundial es algo grande".

La lista de candidatos al Balón de Oro de 2026 registra una notable presencia española, encabezada por Lamine Yamal, que entra en la carrera tras una temporada sólida con el Barcelona y la selección española, en un momento en el que la pugna incluye también a varias de las estrellas más destacadas del fútbol mundial.

Está previsto que el ganador del premio se anuncie durante la gala que se celebrará en Londres el próximo 26 de octubre.

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