La pandemia de coronavirus ha provocado que se tuviera que reestructurar el calendario de la FIFA y que las selecciones sudamericanas y de la Concacaf tuvieran que aplazar algunos de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Para recuperarlos se ha introducido en el calendario un nuevo parón extraordinario en la última semana de enero y la primera de febrero.

Esto provocó que LaLiga parase y que en el fin de semana del 29 y el 30 de enero no se disputara la 23ª jornada. Sin embargo, la RFEF sí planificó jugar partidos de la Copa del Rey en estas semanas y los cuartos de final están fijados para disputarse el 1, 2 y 3 de febreroy eso impedirá que varios jugadores puedan participar en las eliminatorias a partido único.

Por qué no juegan Guido Rodríguez, Pezzella, Guardado y Lainez en el Real Sociedad vs. Betis de la Copa del Rey 2021-2022

En ese sentido,uno de los clubes más afectados es el Real Betis. Los verdiblancos a los argentinos Guido Rodríguez, Pezella, al chileno Claudio Bravo, que además ha sufrido una lesión con La Roja y a los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

En el caso de Guido y Pezzella, ambos sí estarán ya en España el jueves para cuando se dispute el partido ante la Real Sociedad de los cuartos de final de la Copa pero Pellegrini confirmó que no los alineará después de jugaran con Argentina sólo unas horas antes en el duelo ante colombia que se disputó en la noche del martes.

"Hablé con ellos pero no necesito hablar para saber que un jugador que viene de jugar hoy día a la 1.30 de la mañana en Sudamérica y de un vuelo de catorce horas para acá no está en condiciones de jugar con menos de 45 horas de recuperación. Normalmente el jugador al segundo día es cuando está más cansado si le agrega el viaje es un riesgo muy grande para tener una lesión, no están considerados para este partido. Es una explicación científica puede tener una lesión por mes y medio, que es más grande que la utilidad que puede tener con 45 horas de descanso. No tengo dudas de que no están en capacidad de poder hacerlo, aunque fuera la final de un Mundial", aseguró.

Además, explicó la complicada situación que ha vivido Guido tras dar positivo en coronavirus e incorporarse más tarde a la concentración de Argentina: "Hay un reglamento muy claro que en las fechas FIFA los jugadores tienen disponibilidad de los jugadores que llamen a jugar sus partidos. El caso de Guido Rodríguez es igual a cualquier otro. No pudo ir primero porque dio positivo Covid para el primer partido. Argentina quedó con los mediocentros con tarjetas y seguramente lo necesitaban pero es disponibilidad de las selecciones tener a los jugadores en esas fechas y no hay nada más que reclamar. Lo que es evitable es poner un partido de Copa del Rey en estas mismas fechas de eliminatorias. Es desprestigiar un torneo tan importante como la Copa del Rey y es dar ventaja en el fútbol y nosotros vamos a tener a cinco jugadores menos en relación a la Real Sociedad. En el fútbol profesional no se puede dar ventaja y las competencias tienen que ser de la jerarquía necesaria para poder tener a todos los disponibles en el plantel",.