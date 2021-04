Por qué no juega Thiago el Liverpool vs. Real Madrid de la Champions League 2020-2021

Klopp deja a Thiago en el banquillo ante el Real Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. El español, con poco protagonismo.

Thiago Alcántara empezó el encuentro ante el Real Madrid en el banquillo en esta vuelta de los cuartos de final de la Champions League

El español no fue elegido entre los once por Jurgen Klopp que volvió a dejar al español fuera del equipo en un partido importante. De hecho en la ida no fue titular y tuvo que saltar al terreno de juego por la lesión de Keita.

¿Por qué no juega Thiago?

El exjugador de Bayern o Barça ha tenido menos protagonismo del esperado desde su llegada al equipo red tras su fichaje procedente de la Bundesliga.

Su positivo por Covid le hizo perderse cuatro partidos, pero sobre todo su lesión de rodilla le mantuvo en el dique seco 72 días en los que fue baja durante 17 partidos. Eso probablemente haya hecho que Klopp no tenga la confianza suficiente en el mediocentro.

En total ha disputado 22 de los 45 partidos oficiales esta temporada (16 de ellos, de titular), un pobre bagaje para lo que esperaba el ex del Barça.