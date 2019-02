¿Por qué no juega Ponzio ante Racing?

El capitán de River es suplente en el duelo frente a la Academia en el Monumental.

Por su participación en el Mundial de Clubes y por la postergación de distintos partidos de la Superliga, River terminó su 2018 después que todos los equipos del fútbol argentino y empezó su 2019, también, antes que los demás. Por eso, el plantel tuvo muy pocas vacaciones y realizó una pretemporada más corta de lo normal.

Aunque ya tachó algunos asteriscos, el equipo de Marcelo Gallardo aún no termina de ponerse al día con compromisos pendientes. Por caso, el jueves 14 deberá medirse con Rosario Central en Arroyito.

¿Por qué no está el capitán? La razón, para tranquilidad de todos los hinchas, no es ningún tipo de problema físico. Por el contrario, el futbolista de 37 años está pensando en renovar su contrato con el Millonario y el cuerpo técnico lo preserva para que siga poniéndose a punto con un trabajo de pretemporada especial. De hecho, en lo que va de 2019, Ponzio fue titular frente a Vélez y Godoy Cruz, suplente contra Patronato y no estuvo entre los convocados frente a Unión y Defensa y Justicia.

El objetivo, por supuesto, es que alcance alcance su plenitud física de cara al exigente semestre.