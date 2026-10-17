Manuel Neuer sigue arrastrando una lesión en el pie que sufrió después de su grave error en el último partido de la Bundesliga, disputado en Augsburgo (2-2).

No es una sorpresa, ya que Neuer se había perdido el último entrenamiento del viernes. «No quiero hacer de médico», explicó el entrenador Vincent Kompany: «Es en el pie, no en el muslo ni en el hombro. No tardará tanto. Ya veremos si es mañana o la semana que viene. Primero tiene que encontrarse mejor y entrenar cuando pueda; entonces esta fase también habrá quedado atrás».

¿Cuántas veces ha defendido ya Jonas Urbig la portería del Bayern de Múnich en 2026/2027?

Como ya ocurrió en Stavanger, Jonas Urbig volverá a sustituir a Neuer contra el Leipzig. El encuentro será su sexta aparición con el Bayern esta temporada entre todas las competiciones. Será un partido más de los que ha disputado Neuer hasta ahora.

Tras los errores decisivos de Neuer en Augsburgo, ya habían surgido los primeros debates en los medios sobre la posibilidad de que Urbig sustituyera antes de lo previsto a Neuer como portero titular del Bayern. En principio, Urbig no debería tomar el relevo hasta después de la temporada, cuando probablemente Neuer ponga fin a su carrera.

La directiva del club respaldó claramente a Neuer y calificó de prácticamente descartado un cambio de portero a mitad de temporada. Sin embargo, está claramente acordado que Urbig debe tener minutos con regularidad esta campaña.

Al mismo tiempo, ya han surgido especulaciones según las cuales Neuer podría insistir en jugar tantos partidos como sea posible una vez recuperado.

Bayern de Múnich vs. RB Leipzig: las alineaciones

Bayern de Múnich: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

RB Leipzig: Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann; El Aynaoui, Banzuzi; Nusa, Reitz, Gruda; Nkunku