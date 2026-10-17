¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Filippo Cataldo
Traducido por

¿Por qué no juega Manuel Neuer con el Bayern de Múnich en el partido estelar de la Bundesliga contra el RB Leipzig? ¿Está lesionado o han ascendido a Jonas Urbig?

Bundesliga
M. Neuer
J. Urbig
Bayern Múnich vs RB Leipzig
Bayern Múnich
RB Leipzig

Tras el partido de la Liga de Campeones contra el Viking Stavanger (3-3), el capitán del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, también se perderá el duelo estelar de la sexta jornada de la Bundesliga ante el RB Leipzig.

Manuel Neuer sigue arrastrando una lesión en el pie que sufrió después de su grave error en el último partido de la Bundesliga, disputado en Augsburgo (2-2).

No es una sorpresa, ya que Neuer se había perdido el último entrenamiento del viernes. «No quiero hacer de médico», explicó el entrenador Vincent Kompany: «Es en el pie, no en el muslo ni en el hombro. No tardará tanto. Ya veremos si es mañana o la semana que viene. Primero tiene que encontrarse mejor y entrenar cuando pueda; entonces esta fase también habrá quedado atrás».

¿Cuántas veces ha defendido ya Jonas Urbig la portería del Bayern de Múnich en 2026/2027?

Como ya ocurrió en Stavanger, Jonas Urbig volverá a sustituir a Neuer contra el Leipzig. El encuentro será su sexta aparición con el Bayern esta temporada entre todas las competiciones. Será un partido más de los que ha disputado Neuer hasta ahora.

Tras los errores decisivos de Neuer en Augsburgo, ya habían surgido los primeros debates en los medios sobre la posibilidad de que Urbig sustituyera antes de lo previsto a Neuer como portero titular del Bayern. En principio, Urbig no debería tomar el relevo hasta después de la temporada, cuando probablemente Neuer ponga fin a su carrera.

La directiva del club respaldó claramente a Neuer y calificó de prácticamente descartado un cambio de portero a mitad de temporada. Sin embargo, está claramente acordado que Urbig debe tener minutos con regularidad esta campaña.

Al mismo tiempo, ya han surgido especulaciones según las cuales Neuer podría insistir en jugar tantos partidos como sea posible una vez recuperado.

Bayern de Múnich vs. RB Leipzig: las alineaciones

Bayern de Múnich: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

RB Leipzig: Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann; El Aynaoui, Banzuzi; Nusa, Reitz, Gruda; Nkunku

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google