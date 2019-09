¿Por qué no juega Carlos Vela con LAFC?

Hoy en día, Carlos Vela se ha vuelto el hombre gol del LAFC en la de los . El Bombardero no ha dejado de hacer anotaciones desde su llegada al equipo de Bob Bradley.

A sus 30 años, Vela va camino a ser nombrado Jugador Más Valioso de la temporada, sumando 27 anotaciones, siendo fundamental para que su club esté en zona de playoffs y sea candidato serio al título que ostenta el FC.

Pocas son las ocasiones en las que el romperredes mexicano se ausenta de actividad con su club, pues va más allá del tema específico sin que Selección sea un impedimento toda vez que decidió no volver a ser convocado para dar oportunidad a futuras generaciones.

En Goal te presentamos el motivo por el que no fue contemplado para enfrentar a Orlando.

Carlos no pudo recuperarse de un tirón en el tendón de la corva derecha, lesión que se presentó el 25 de agosto en el Clásico del Tráfico frente al , partido que tuvo los reflectores encima por el confrontamiento con Zlatan Ibrahimovic.

En su lugar aparece Adama Diomande, quien tiene a su lado a Joshua Pérez y Adrián Pérez.

The #LAFC Starting XI vs. @OrlandoCitySC.



Tonight's lineup is presented by @Delta & @Aeromexico.#ORLvLAFC pic.twitter.com/EztBzHT8iY